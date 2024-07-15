للمرة الثانية.. مسلم يعلن فسخ خطوبته من يارا تامر

كشف مغني المهرجانات مسلم عن إنفصاله رسميًا عن يارا تامر، للمرة الثانية، من خلال منشورًا عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"

وقال: "محتاج أقول حاجة يمكن مش هتكون مهمة أوي للناس دلوقتي لأني حاسس أن الناس زهقت من الموضوع ده بس حبيت اوضح علشان رضيت ضميرى قدام ربنا".

وتابع: "تم فسخ خطوبتي من يارا تامر وأتمنى لها حياة جميلة ونجاح واستمرار لأن حاولنا كتير وأنا خسرت كتير أوي من حياتي ووقتي قصاد التجربة دي وفشلت".

وأضاف مسلم: "الحمد لله بحمد ربنا أنه بين لي كل حاجة تخليني أبقى في حالي وبعد وآسف لنفسي مرة تانية والمرة دي بجد تعلمت الدرس.. شكرًا المرادي اتقفل الموضوع نهائي".

يارا تامر تؤكد خبر انفصالها عن مؤدي المهرجانات مسلم

أكدت يارا تامر خبر إنفصالها عن مؤدي المهرجانات مسلم، وقالت عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، "عايزة أقول حاجة صغيرة ممكن تكون مش مهمة لبعض الناس لكن لازم أعلن دا، تم فسخ خطوبتي من مسلم للمرة الأخيرة، إحنا حاولنا كتير لكن مفيش نصيب ولا تفاهم بينا، هو شخص كويس ومحترم وكل حاجة وربنا يكرمه في حياته، لكن مشاكلنا صعبة وتفكيرنا بعيد عن بعض مهما حاولنا".

آخر أعمال مؤدي المهرجانات مسلم

طرح مؤدي المهرجانات مسلم مؤخرًا أغنية "لا أبالي" مع المطرب محمود العسيلي، من كلمات الشاعر الغنائي أحمد السيد.

وتقول بعض كلمات الأغنية:-

مشيت وقالت.. عياري فالتيعني أنا جاحد .. وغلطت جامد ما تشوفي غيري .. في ألف واحد لا أبالي .. راحت وسابت مش فارقة عادي .. لا شمس غابت دي طالعة عادي .. حبينا عاديواتسابنا عادي .. لا أبالي لاء لاء لاء .. مش مهم مين بدأ حتى لو القلب رق .. مش هنرجع تاني لأ مش مهم العيب في مين.. راح الحلو هييجي حلوين والعيب فينا إحنا موافقين .. إيه فرق؟