دون مشاكل أو معوقات.. ختام امتحانات الثانوية الأزهرية بالغربية

اختتمت منطقة الغربية الأزهرية اليوم الاثنين امتحانات الثانوية الأزهرية على مستوى المعاهد الثانوية بمراكز ومدن المحافظة والتى استمرت لنحو شهر بواقع يوم للعلمى ويوم للأدبى.

ووجه الشيخ عبد اللطيف حسن طلحة وكيل الوزارة رئيس المنطقة الأزهرية بالغربية الشكر إلى كل التنفيذين بمحافظة الغربية وعلى رأسهم محافظ الغربية لسرعة الاستجابة وحل المعوقات والتي كانت تطرأ بسبب الكهرباء والمياه، لافتا بقوله " كانت دائما ما توجد معوقات ولله الحمد كانت تُحل فورا بفضل الله تعالى وتعاون المحافظة معنا لا بل أن المحافظ كان يتواصل معي يوميا للاطمئنان على سير الامتحانات وحل المعوقات ".

وأضاف، أنه على مدار الفترة الماضية لم يشكو طلاب القسمين العلمي والأدبي من صعوبة الأسئلة، وكنا حريصين كل يوم على المرور على جميع اللجان لسؤال الطلاب عن مستوى الأسئلة ولم يشكو لنا الطلاب من صعوبة الأسئلة ".

وأوضح وكيل الوزارة لمنطقة الغربية الأزهرية أن الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر كان يتواصل معنا أكثر من مرة للوقوف على الأوضاع داخل اللجان وتذليل كافة المعوقات، وكذلك الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية " موجها الشكر أيضا إلى أعضاء المنطقة الأزهرية بالغربية الذين أدوا مهمة متابعة اللجان على أكمل وجه.