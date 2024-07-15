طلاب زراعة الأزهر في زيارة علمية للمركزي لمتبقيات المبيدات

أعلنت الدكتورة هند عبد اللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (كيوكاب) عن قيام المعمل باستقبال طلاب كلية زراعة جامعة الازهر قسم " البيئة والزراعة الحيوية " خلال الزيارة العلمية للمعمل للتعرف على أنشطة المعمل المختلفة ودوره في منظومة الرقابة على الأغذية والصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة.

وأشارت عبد اللاه إلى أنه تم تنظيم جولة تفقدية للطلاب بأقسام المعمل المختلفة وقد قام السادة الباحثين بالمعامل بتقديم نبذة مختصرة عن دور المعمل وما يقدمه من خدمات تحليلية وطرق الكشف عن الملوثات والأجهزة المستخدمة كما تطرق السادة الباحثين إلى اعتماد المعمل من جهات الاعتماد الدولية وأهمية ذلك في فتح أسواق دولية مختلفة وقبول نتيجة فحص العينات بما يتوافق مع متطلبات هذه الأسواق.

وفي ذات الإطار أكد الدكتور عادل عبد العظيم أن هذآ البرنامج ياتي في إطار التكليفات الصادرة من وزير الزراعة واستصلاح الآراضي لاجهزة وقطاعات الوزارة بالاهتمام بالتدريب وقيام مركز البحوث الزراعية والجهات التابعة له بدروها المجتمعي نحو تأهيل شباب الخريجين لسوق العمل ورفع الثقافة والمهارات الفنية لخريجي كليات الزراعة والعلوم والطب البيطري المختلفة بجمهورية مصر العربية ، ومما تجدر الإشارة إليه قيام المركز بإنشاء أكاديمية التدريب والتنمية البشرية والشهادات المهنية ويأتي ذلك ضمن خطة مركز البحوث الزراعية.

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