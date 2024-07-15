جامعة قناة السويس و"القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء" يوقعان اتفاقية تعاون مشترك

استقبل الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الإثنين ، الدكتور إسلام حمزه أبو المجد، رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، حيث تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين الهيئة والجامعة ممثلة في كلية الآداب والعلوم الإنسانيةوذلك في إطار سعي جامعة قناة السويس ممثلة في كلية الآداب والعلوم الإنسانية نحو التعاون مع الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء لتنفيذ برامج تدريبية واستشارات فنية مشتركة، وبعد عقد سلسلة من جلسات العمل لدراسة أفضل سبل التعاون بين الهيئة والكلية.

وخلال اللقاء - قال الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة أن هذه الاتفاقية تأتي كجزء من استراتيجية الجامعة لتعزيز التعاون مع المؤسسات العلمية والتكنولوجية المتقدمة.

وتابع؛ نحن نسعى إلى توفير فرص تدريبية متميزة لطلابنا وأعضاء هيئة التدريس، ونسعى من خلال هذا التعاون إلى رفع مستوى البحث العلمي والتعليم في مجالات الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء.

من جانبه - أشار الدكتور إسلام حمزه أبو المجد، رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، إلى حرص الهيئة على العمل مع الجامعةقائلاً : نؤمن بأن هذه الشراكة ستفتح آفاقًا جديدة للتعليم والتدريب في مجالات الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية.

وتابع: “ ونحن ملتزمون بتقديم أفضل البرامج التدريبية والمواد العلمية لدعم هذا التعاون المثمر”.

حضر مراسم توقيع الاتفاقية الدكتور عادل السعدني، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الدكتورة صفاء محمد حسن، رئيس شعبة التدريس بالهيئة القومية، ووكلاء كلية الآداب والعلوم الإنسانية، رئيس قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

فيما أوضح الدكتور عادل السعدني عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية أن مجالات التعاون تشمل تنفيذ برامج تدريبية مشتركة الهدف منها تقديم دورات متخصصة في مجالات الاستشعار من البعد، نظم المعلومات الجغرافية، تكنولوجيا وعلوم الفضاء، لتدريب طلاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية، طلاب الدراسات العليا، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ذات الصلة بمجالي الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية، العاملين بالمراكز البحثية ذات الصلة.

هذا وستشارك كلية الآداب والعلوم الإنسانية في إعداد المادة العلمية للبرنامج التدريبي، تسجيل المتدربين، والمشاركة في العملية التسويقية عن طريق التسويق للدورات التدريبية التي ستعقدها الهيئة للجامعة، كما ستقوم الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء بتوفير البرامج التخصصية اللازمة لعمل الدورات وإصدار شهادات معتمدة للطلاب الذين يجتازون الدورات التدريبية.

جدير بالذكر أن الاتفاقية تتضمن تنظيم ورش عمل، مؤتمرات، ونشر علمي، مما يعزز التعاون العلمي والأكاديمي بين الجامعة والهيئة، ويسهم في تطوير مهارات الطلاب والباحثين في مجالات الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء.