وزيرة التنمية المحلية تلتقى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم الاثنين الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة .

ورحبت وزيرة التنمية المحلية ، برئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ، مشيدة بالإنجازات التي حققتها منظومة التأمين الصحي الشامل والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في فبراير 2021، بمحافظات المرحلة الأولى والتي ساهمت في تقديم خدمات طبية للمواطنين بسهولة ويسر وعلى أعلى مستوي من الجودة .

ومن جانبه حرص الدكتور أحمد السبكى على تقديم التهنئة للدكتورة منال عوض على ثقة القيادة السياسية وتكليفها بمنصب وزير التنمية المحلية في الحكومة الجديدة بعد النجاحات التي تحققت خلال توليها منصب محافظ دمياط ، متمنيًا لها التوفيق والنجاح في مهام عملها لخدمة جهود التنمية على أرض المحافظات .

وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى في ضوء جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية والخدمة الصحية اللائقة للمواطنين ، كما تم استعراض عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " فيما يخص القطاع الصحي علي أرض محافظات المرحلة الأولي للمبادرة .

كما شهد الاجتماع بحث عدد من الأفكار الخاصة بحملات التوعية والتثقيف والتواصل مع مختلف الفئات المستهدفة فيما يخص منظومة التأمين الصحي الشامل خلال المرحلة القادمة بما يساهم في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية .

وأكدت الدكتورة منال عوض علي اهتمامها بتقديم كل الدعم اللازم والتنسيق مع السادة المحافظين لتطبيق المنظومة وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالإسراع بوتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ومواجهة أي تحديات تواجه تنفيذ المنظومة بما يساهم في تقديم الخدمات الصحية المتطورة للمواطنين وتطوير الآليات المتبعة في رفع كفاءة نظام التأمين الصحي .

وأشاد الدكتور أحمد السبكي بجهود السادة المحافظين والدعم الذي يتم تقديمه للهيئة لتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرا الي جولاته وزيارته للمحافظات للتأكد علي أرض الواقع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان تقديم أفضل رعاية صحية لهم خلال تعاملهم مع المنشآت الصحية ، مؤكداً حرصه علي استطلاع آراء المرضي حول الخدمات الطبية المقدمة ومدي رضاهم عنها والعمل المستمر لتحسين الخدمات الصحية .