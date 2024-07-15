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الإثنين 15 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع شخص صدمه قطار أثناء عبور قضبان السكة الحديد ببنها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقي شخص مصرعه صدمه قطار أثناء عبور قضبان السكك الحديدية بقرية ميت عاصم التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد مصرع شخص صدمه قطار القاهرة الإسكندرية أثناء عبور قضبان السكة الحديد بقرية ميت عاصم بمدينة بنها.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين من المعاينة الأولية مصرع شخص أثناء عبور قضبان السكك الحديدية ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال ويدعى "محمد م أ" مقيم بقرية كفر سندنهور.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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