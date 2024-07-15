رئيس مجلس الأساقفة الكاثوليك بأمريكا يرفض العنف السياسي

قال رئيس مجلس الأساقفة الكاثوليك في الولايات المتحدة، رئيس الأساقفة تيموثي بروجليو: “مع إخوتي الأساقفة، ندين العنف السياسي، ونقدم صلواتنا من أجل الرئيس ترامب، وأولئك الذين قتلوا أو جرحوا”

وأثارت محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا، السبت، صدمة كبيرة في الولايات المتحدة، فيما أدانها العديد من زعماء العالم.

وعبر قادة عدة دول عن صدمتهم وإدانتهم للعنف السياسي الذي سيؤجج من التوتر مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكيّة.

وقال رئيس الأساقفة كما نصلي من أجل بلادنا، ومن أجل وضع حد للعنف السياسي، الذي لا يشكل أبدًا حلاً للخلافات السياسيّة".