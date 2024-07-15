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الإثنين 15 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ملك بريطانيا يرسل خطابا لترامب عقب نجاته من محاولة اغتيال

ملك بريطانيا تشارلز
ملك بريطانيا تشارلز الثالث
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أعلن قصر باكنجهام أن ملك بريطانيا تشارلز الثالث أرسل خطابا إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عقب نجاته من محاولة اغتيال خلال تجمع انتخابي في ولاية "بنسلفانيا". 

ولم يكشف القصرعن فحوى الخطاب الذي سلمته السفارة البريطانية في واشنطن إلى الرئيس الأمريكي السابق؛وذلك حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم الاثنين.
جدير بالذكر أن ترامب تعرض أمس الأول السبت، لإصابة في أذنه جراء إطلاق النار عليه أثناء إلقائه خطاب في تجمع انتخابي في ولاية "بنسلفانيا"، وأسفر الهجوم عن مقتل شخص من الحاضرين وإصابة إثنين آخرين.

كان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد أدان العنف السياسي، وأعرب عن تعازيه للضحايا وعائلاتهم وتمنى الشفاء العاجل للرئيس السابق والمصابين جراء الحادث.
 

بنسلفانيا ترامب ملك بريطانيا