"التصديري للصناعات الهندسية" ينظم بعثات تجارية لـ4 دول أفريقية العام الجاري

أكدت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أهمية قطاع الصناعات الهندسية في المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية المصرية لمضاعفة الصادرات، موضحة أنه تم وضع خطة من قبل المجلس لتنظيم بعثات ترويجية للأسواق الأفريقية خلال العام الجاري، مؤكدة أن السوق الأفريقية من أهم الأسواق المستهدفة للصادرات والمنتجات المصرية .

وقالت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، على هامش افتتاح النسخة الثانية لبعثة الصناعات الكهربائية EPS، اليوم الاثنين، أنه من المخطط تنظيم بعثتين ترويجيتين لأربعة دول أفريقية خلال النصف النصف الثاني من العام الجاري وهم ( غانا وكوت ديفوار وأوغندا ورواندا) .

و أوضحت مي حلمي، أن البعثة الأولى ستكون لدولتي “غانا وكوت ديفوار” في الأسبوع الأخير من سبتمبر المقبل، والبعثة الثانية لدولتي “أوغندا ورواندا” خلال الأسبوع الأول من ديسمبر.

وذكرت حلمي، أن البعثة ستتضمن ممثلين لقطاعات (الصناعات الكهربائية، ومكونات السيارات والأجهزة الكهربائية والمنزلية والآلات الزراعية وأدوات المائدة والمطبخ ) .

وعلى جانب آخر أشارت حلمي إلى أن هناك مشاركة عربية موسعة في بعثة EPS هذا العام ي نسختها الثانية ، وتضم البعثة مشترين من دول ( تونس والجزائر والبحرين والسعودية والعراق وليبيا وعمان والأردن)، ومن الدول الأوروبية يشارك مشترين من دول) جمهورية التشيك وإيطاليا وهولندا وانجلترا) .

وذكرت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن النسخة الأولى من البعثة حققت نجاح كبير مما دفع المجلس لتنظيم النسخة الثانية بهدف زيادة صادرات القطاعات الإنتاجية المشاركة في البعثة وتحديدا للأسواق الأفريقية من أجل تحقيق استراتيجية الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول 2030.