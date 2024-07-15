"المركزي لمتبقيات المبيدات" ينظم برنامجا تدريبيا لمتخصصين من جمهورية تنزانيا



أعلن الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، قيام مركز التدريب التابع للمعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة، بتنظيم برنامج تدريبي تحت عنوان "تطبيقات نظام الجودة بمعامل اختبارات الكفاءة" لـ8 أخصائيين من هيئة المواصفات بجمهورية تنزانيا، وذلك للتعرف على كيفية إدارة معامل اختبارات الكفاءة وتطبيق بنود مواصفة الأيزو 17043 وكذلك الإطلاع على كيفية تجهيز العينات وتحضيرها والطرق الإحصائية المستخدمة في حسابات النتائج.

وفي هذا الصدد أشارت الدكتورة هند عبد اللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة، إلى أن من أهم أهداف البرنامج بالإضافة إلى كيفية إدارة معامل اختبارات الكفاءة التعرف عن قرب على برنامج إدارة المعلومات بالمعمل وكيفية حماية البيانات وكذلك ضمان الحيادية في إدارة معامل اختبارات الكفاءة وأن هذا البرنامج استمر لمدة أسبوع بمقر المعمل حيث تم خلاله استخدام أحدث طرق التدريب من خلال خبراء المعمل .

ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية المصرية لتقديم كافة الإمكانيات في كافة المجالات لدعم ومساعدة الدول الأفريقية الشقيقة هذا ومن الجدير ذكره أن مركز التدريب التابع للمعمل قد قام بتنظيم أكثر من 30 برنامج تدريبي دولي لأكثر من 150 متدرب ومتخصص من دول عربية وأفريقية في الثلاث سنوات الأخيرة شملت هذه البرامج أكثر من 16 دولة منهم متخصصين من 9 دول أفريقية لصالح الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالإضافة إلى البرامج التي نظمها مركز التدريب مع الهيئة العربية للتنمية الزراعية، ومنظمة الأغذية والزراعة وجهات دولية أخرى.

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