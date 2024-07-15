إحالة أوراق المتهم بقتل 3 مصريين في قطر للمفتي

قضت محكمة جنايات القاهرة بإحالة أوراق المتهم بـ قتل 3 مصريين في دولة قطر لفضيلة المفتي لآخذ الرأي الشرعي في إعدامه وحددت جلسة 8 سبتمبر للحكم.

قتل 3 مصريين بقطر

وقال الدفاع أن موكله بريء ولا يقدر علي قتل ٣ أشخاص كونه مريض كلي ويعيش بكلية واحدة

وقالت النيابة أن المتهم قتل المجني عليهم مع سبق الإصرار والترصد..

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم بـ قتل 3 مصريين في قطر يعمل مبلط سيراميك قتل عمدًا المجني عليهما خلال استضافتهما إياه بمحل سكنهم بسلاح أبيض "سكين"، حيث عاجلهما بطعنات نافذة استقرت بأنحاء متفرقة من جسدهما قاصدا قتلهما؛ ما أحدث بهما الإصابات الموصوفة والمبنية تقرير الطب الشرعي- المرفق بالتحقيقات، والتي أودت بحياتهما على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة، أن تلك الجريمة اقترنت بجناية أخرى تلتها، وهي أنه في ذات الزمان والمكان قتل عمدا المجني عليه عبد السلام محروس محمد مع سبق الإصرار والترصد؛ بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله خشية افتضاح أمر قتله المجني عليهما، وأعد لذلك الغرض السلاح الأبيض المستخدم في قتل المجني عليهما، حال حضوره للمسكن