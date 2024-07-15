محافظ المنيا: الاهتمام بالقرى على رأس الأولويات والجولات الميدانية ستصل كل قرية

عقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم، اجتماعاً موسعاً مع رئيس مركز بنى مزار ونوابه ورؤساء الأحياء والوحدات المحلية، لمناقشة عدد من الملفات المهمة التى تمس الشؤون الحياتية اليومية للمواطنين .

وخلال الاجتماع، أكد المحافظ أهمية الإسراع في إنهاء ملفات التصالح مع المواطنين، مشدداً على ضرورة تسهيل الإجراءات وتقديم الدعم اللازم للمواطنين لإتمام عمليات التصالح وأن الجولات الميدانية ستصل كل قرية.

كما تطرق الاجتماع إلى ضرورة الارتقاء بمنظومة النظافة في كافة مراكز ومدن المحافظة، موجهاً بضرورة تكثيف الجهود للحفاظ على النظافة العامة والتخلص من المخلفات بطرق آمنة وصحية، مع تعزيز التوعية المجتمعية بأهمية النظافة.

واختتم المحافظ جولة بنى مزار بتفقد المركز التكنولوجى لمتابعة سير العمل فى تلقى ملفات التصالح وتقديم كافة التسهيلات اللازمة والإسراع فى المعاينات و الاجراءات تيسيرا على المواطنين .