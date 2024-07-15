تباين مؤشرات البورصة.. والسوقي يخسر 4.3 مليار جنيه في ختام التعاملات

تباينت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 4.3 مليار جنيه، مدفوعة بمبيعات المستثمرين العرب، ليسجل في الختام 1.897 تريليون جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.32%، ليغلق عند مستوى 27,952.04 نقطة، كما تراجع مؤشر EGXTR بنسبة 0.39%، ليغلق عند مستوى 12,075.12 نقطة، وكذلك مؤشر"Copped - EGX30 " بنسبة 0.31% ليغلق عند 34,248.38 نقطةفيما استقر مؤشر EGX 33 Shariah دون تغيير، ليغلق عند مستوى 2,701.89 نقطة.

بينما صعد مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 0.43%، ليغلق عند مستوى 6,278.67 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 0.16%، ليغلق عند مستوى 9,060.76 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX SP، بنسبة 0.21%، ليغلق عند مستوى 5,646.01 نقطة.

وسيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 47.1 مليون جنيه، 27 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو البيع مسجلين صافي بلغ 74.1 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 2.9 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 669.1 مليون سهم، من خلال 76.1 ألف صفقة منفذة.