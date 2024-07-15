نشوب حريق بمخزن للكاوتش بميت حلفا بقليوب

نشب حريق، اليوم الاثنين، داخل مخزن للكاوتش بمنطقة ميت حلفا بمركز قليوب، انتقلت الأجهزة المعنية وقوات الحماية المدنية وجرى السيطرة على الحريق وإخماد النيران دون وقوع أي خسائر بشرية وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغًا بنشوب حريق بقرية ميت حلفا بقليوب.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وسمير عمر رئيس مدينة قليوب، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء وتبين نشوب حريق داخل مخزن للكاوتش والخردة دون أي خسائر بشرية، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

حريق مخزن

received_491521286687098

received_996864668508722