ضبط نصف طن دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء بمركز ملوي

أعلن اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا ضبط نصف طن من الدقيق المدعم المخصص للمخابز البلدية خلال حملة تفتيشية مكبرة نفذتها الوحدة المحلية لمركز ملوى بالتعاون مع مباحث التموين بقرية الروضة.

وتم ضبط 10 شكاير من الدقيق المدعم بإجمالي نصف طن بغرض الاتجار والبيع بالسوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالف والتحفظ على المضبوطات.

وشدد اللواء الكدواني، على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية و الأسواق بجميع مراكز المحافظة بالتنسيق مع التموين و الصحة و مباحث التموين و الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكداً على استمرار المتابعة في الفترة الحالية لإحكام الرقابة والسيطرة وإعادة الانضباط بالأسواق ، والتصدي بكل حزم وجدية لمُحتكري السلع ومواجهة كافة الظواهر السلبية تحقيقا للصالح العام للمواطنين.