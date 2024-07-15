محافظ المنيا يتفقد الأعمال الإنشائية لمستشفى بني مزار التخصصي

تفقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم، الأعمال الإنشائية لمستشفى بني مزار التخصصي، المكون من طابق أرضي و6 أدوار، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بتقديم خدمات صحية لائقة لأهالي المنيا.

يضم المستشفى أقساماً متعددة تشمل استقبال و13 عيادة خارجية و43 كرسياً لغسيل الكلى و4 غرف عمليات وحضانات للأطفال المبتسرين و141 سريراً، ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال وتسليم المستشفى خلال الأشهر القليلة القادمة، ليكون إضافة هامة للبنية التحتية الصحية في المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن مستشفى بني مزار التخصصي هو جزء من 164 مشروعاً طبياً من مشروعات حياة كريمة و تأمين صحى منفذه على مستوى مراكز المنيا، مؤكداً على أهمية هذه المشاريع في تعزيز الخدمات الصحية وتحسين جودة الرعاية المقدمة للمواطنين.

وأكد اللواء كدواني أن محافظة المنيا ستنضم قريباً إلى المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، وهو ما يعكس التزام الدولة بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين، مشدداً على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء الأعمال الإنشائية وتجهيز المستشفى بأحدث المعدات الطبية لضمان تقديم خدمات صحية متميزة.

واختتم المحافظ جولته فى المستشفى بالتأكيد على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية للانتهاء من تنفيذ كافة المشاريع الصحية بكفاءة، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل العاملين والمشرفين على مشروع المستشفى لتحقيق أعلى معايير الجودة في الرعاية الصحية.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة و اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس مركز بنى مزار وإدارة التفتيش المالى و الادارى والمتابعة بالمحافظة .

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