ندوات وورش فنية| دار الكتب تحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو.. غدًا

تنظم دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أسامة طلعت، ندوة بمناسبة ذكرى ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢.

تقام الندوة في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر غدا الثلاثاء بقاعة الندوات بدار الكتب بكورنيش النيل. يتحدث في الندوة كل من الدكتور عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة حلوان، والدكتور أحمد الشربيني أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر والعميد الأسبق لآداب القاهرة ورئيس الجمعية التاريخية.

كما ينظم مركز توثيق وبحوث أدب الطفل التابع للإدارة المركزية للمراكز العلمية بدار الكتب والوثائق، احتفالا للأطفال بمناسبة ثورة يوليو حيث يتم تنظيم مسابقة رسم وتلوين.

يأتي الاحتفال في إطار الاحتفال بالمناسبات الوطنية والقومية المهمة، سعيا للحفاظ على الذاكرة الوطنية، وترسيخ الهوية وذلك تماشيا مع خطة وزارة الثقافة.

جدير بالذكر أن دار الكتب والوثائق هي المكتبة الوطنية والأرشيف القومي لجمهورية مصر العربية، وهي حافظة التراث الثقافي المصري بما تحتويه من مقتنيات تتمثل في وثائق ومخطوطات وكتب وبرديات ومسكوكات، بالإضافة إلى وسائط سمعية وصور فوتوغرافية نادرة.