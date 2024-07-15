محافظ كفرالشيخ يتفقد الوحدة المحلية لمدينة مسير

‏تفقد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، أقسام الوحدة المحلية لمدينة مسير، للوقوف على سير وطبيعة العمل في مختلف الأقسام، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء عبدالغفار الديب، السكرتير المساعد لمحافظة كفرالشيخ، ومحمد صلاح رئيس مدينة مسير.

تضمنت زيارة محافظ كفرالشيخ، العديد من الأقسام والوحدات، منها " الإدارة الهندسية، مركز إصدار التراخيص، الإعلانات، الإشغالات، التفتيش المتابعة، الحسابات، الإيرادات، الموارد البشرية، الشئون الإدارية، الأرشيف، الحملة الميكانيكية، المخازن، الحجز الإداري، التخطيط، البيئة، الشئون القانونية"، واستمع إلى شرح مفصل من مسؤولي الأقسام والوحدات طبيعة العمل والمهام التي يتم إنجازها، مشددًا على أهمية العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أهداف العمل، موجهاً بسرعة إنهاء طلبات المواطنين، مؤكدًا على حسن معاملتهم.

وخلال جولته التقى محافظ كفرالشيخ، عدد من أهالي مدينة مسير، واستمع إلى طلباتهم ومقترحاتهم، موجهاً بإيجاد الحلول العاجلة لمشاكلهم والتواصل معهم ميدانيًا، قائلًا " نعمل من أجل المواطن وهو هدفنا الأول"، فيما أعرب أهالي مسير عن سعادتهم بزيارة محافظ كفرالشيخ، إلى مدينة مسير ولقائهم والاستماع إلى طلباتهم.

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