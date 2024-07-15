محافظ المنيا يتفقد المخابز البلدية ومطحن بني مزار لضمان جودة رغيف الخبز

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عددا من المخابز البلدية ومطحن سلندرات بني مزار، الذي يعد أحد المطاحن التموينية التابعة لشركة مطاحن مصر الوسطى وتصل طاقته الإنتاجية إلى 600 طن يومياً وذلك في إطار حرصه على توفير رغيف خبز جيد للمواطنين وضمان توافر دقيق مطابق للمواصفات والجودة،

تابع المحافظ خلال جولته كافة مراحل الطحن، بدءاً من استقبال القمح، مروراً بمراحل التنظيف والترطيب، ثم التجفيف والطحن، وصولاً إلى التعبئة في أكياس تزن الواحدة 50 كجم، والتي تُصرف للمخابز التموينية بنظام الحصص، مشدداً على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة والتعليمات المنظمة لعملية الطحن لضمان إنتاج دقيق عالي الجودة.

وأكد اللواء كدواني أن توفير دقيق مطابق للمواصفات هو الخطوة الأولى لإنتاج خبز يلبي احتياجات المواطنين ويحقق رضاهم. مشيداً بجهود العاملين في المطحن، داعياً إلى بذل المزيد من الجهد والالتزام بمعايير الجودة لضمان توافر خبز صحي ومطابق للمواصفات للمواطنين.

وخلال جولته، أكد المحافظ على أهمية دور المخابز البلدية في توفير الخبز اليومي للمواطنين، مشيراً إلى أن المحافظة تتابع بانتظام أداء المطاحن والمخابز لضمان تقديم أفضل الخدمات، موجهاً بتكثيف الحملات التفتيشية بشكل دوري لضمان الالتزام بمعايير الجودة وتحقيق أعلى مستويات الأداء.

رافق المحافظ خلال الجولة على المخابز و مطحن سلندرات بنى مزار المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين و اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس مركز بنى مزار وياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى و التفتيش المالى و الادارى بالمحافظة .

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