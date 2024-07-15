أستاذ هندسة بترول: منتدى مصر للتعدين فرصة جيدة لتعزيز التعاون مع دول العالم.. فيديو

قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن منتدى مصر للتعدين "EMS " في نسخته الثالثة، سوف يشهد كثير من الأمور التي تخص أعمال البحث والتعدين ورفع عمليات التنمية والتطوير، والدخول إلى الاكتشافات ذات القيمة المضافه والتي شهدتها الدولة منذ عام 2018 وأولتها القيادة السياسية كامل اهتمامها.

وأضاف "القليوبي" في مداخلة هاتفية لنشرة أخبار "دي إم سي" على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، أن الدولة منذ 2018 تولي اهتمامها بالعمل على استكشاف المعادن والعمل على تقليل الاعتماد على الطاقة الضارة للبيئة، فالمنتدي فرصة كجيدة لزيادة التعاون.

وتابع، أن منتدى مصر للتعدين في نسخته هذا العام يحمل شعار "استكشاف الفرص التعدينية غير المستغلة والاستكشافات التجارية الجديدة"، حيث يشهد المنتدى في النسخة الحالية مشاركة ما يزيد على أربعة ألاف شخص من 34 دولة ويصاحبه معرض يضم أكثر من 100 شركة محلية وعالمية عارضة.

وأردف، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أنه من المقرر أن يشهد الحدث إقامة 15 جلسة نقاشية متخصصة على مدار يومين تضم أكثر من خمسين متحدثًا رفيع المستوى.