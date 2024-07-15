نائب وزير الصحة يوجه بمجازاة طبيبة ومديرة رعاية أمومة بالقاهرة

أجرى الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، جولة تفقدية بعدد من المراكز الصحية بمحافظة القاهرة ، شملت مركز صحة الأسرة غرب الجامعات، ومركز صحة الأسرة بالهناجر، ومركز طبي الحي الأول بمنطقة بدر الطبية.

تأتي الجولة ضمن عدد من سلسلة الجولات الميدانية لنواب الوزير ، تنفيذًا لتكليفاتِ الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بالتواجد الميداني والمتابعة المستمرة للمنظومة الصحية، بهدف التعرف على مدى الإلتزام بتقديم الخدمات الوقائية والرعاية الصحية الأولية بجودة فائقة، فضلًا عن متابعة منظومة صرف الألبان ومراجعة الأرصدة وبيان الاستهلاك.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير بدأ جولته بتفقد الخدمات الصحية المقدمة بمركز صحة الأسرة غرب الجامعات، ومركز صحة الأسرة بالهناجر بمنطقة القاهرة الجديدة الطبية، للوقوف على مستوى وجودة تقديم الخدمات للمترددين على تلك المراكز، كما اطلع على أرصدة الأدوية المتوفرة في الصيدليات ومعدلات الصرف.

واستكمل المتحدث الرسمي، أن نائب الوزير خلال الجولة أوصى بمجازاة طبيبة لتقصيرها في العمل، وأوصى بسرعة الانتهاء من توفير جهاز بصمة بكلاً من المركزين، وسرعة الانتهاء من ربط المركزين بالمنظومة المميكنة لصرف الألبان، والانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بالكهرباء والمياه، على أن يتم التشغيل الكامل للمركزين خلال الأسبوع الجارى.

وأضاف أن نائب الوزير، خلال تفقده مركز طبي الحي الأول بمنطقة بدر الطبية، أوصى باتخاذ اجراءات عقابية لمديرة رعاية الأمومة والطفولة، نظرًا لتقصيرها في العمل، فيما اثنى على مديرة الصيدلة بالمديرية نظرًا لمجهوداتها في العمل، وأثناء مروره بالمركز الطبي حرص على الاستماع لشكاوى ومقترحات العاملين الخاصة بالتسجيل الإلكتروني بمبادرتى صحة المرأة والأمراض السارية، مؤكدًا أنه سيتم التنسيق مع اللواء أشرف عبد العليم مساعد وزير الصحة والسكان لنظم المعلومات والتحول الرقمي، للعمل على رفع كفاءة منظومة التسجيل الالكترونية، مشيرًا إلى ضرورة الدقة في تسجيل البيانات بكافة السجلات.

رافق نائب الوزير خلال الجولة التفقدية، الدكتور خالد الخطيب رئيس قطاع الشئون الصحية بالقاهرة، والدكتورة إيمان هارون وكيل المديرية للشئون الوقائية، والدكتورة فاطمة عبد الرحمن مدير عام الرعاية الأساسية بالمديرية، والدكتورة زينب النجار مدير عام منطقة القاهرة الطبية، والدكتورة ولاء شحاته مدير عام منطقة بدر الطبية.

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