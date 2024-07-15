جامعة أسيوط تعتمد تفعيل منظومة التحصيل الإلكتروني من المنافذ الخارجية للرسوم الدراسية

أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ حرص الجامعة على خلق بيئة إدارية إيجابية؛ تسهم في تحقيق أهداف، ورؤية الجامعة؛ لتطوير العمل، وتحسين الأداء الإداري، وزيادة الإنتاجية؛ وفقاً لأهداف الجامعة الاستراتيجية، مشيراً إلى الاستمرار في التحول الرقمي لجميع الخدمات التي تقدمها الجامعة للطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين.

كما أكد رئيس جامعة أسيوط؛ اهتمام الجامعة بالثورة الرقمية، والتكنولوجية الحالية، وحرصها على تسخير كافة إمكانياتها العلمية، والبشرية؛ من أجل تعزيز قدرات الشباب الجامعي، وتنمية مهاراتهم التكنولوجية، واكتشاف المواهب المتميزة، ورعايتها؛ دعماً لجهود الدولة المصرية الهادفة إلى تحقيق التحول الرقمي، وخلق بيئة متطورة على أساس علمي، ومعرفي؛ لتحقيق رؤية مصر 2030، ودفع عجلة التنمية المستدامة.

وأفاد الدكتور المنشاوي، بإن جامعة أسيوط تتبع خطة محددة، تطابق غايات، واستراتيجيات جامعات الجيل الرابع، وتهتم بتنفيذ كل جوانبها، ومتطلباتها من خلال؛ الانفتاح على الثقافات العالمية، ومواكبة تطور تقنيات التعليم، من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتحسين مخرجاتها العلمية، والبحثية، علي نحو يسرّع من تحقيق التنمية الشاملة، وإحداث تحول رقمي مستدام.

وفي هذا الصدد، استعرض الدكتور أحمد المنشاوي؛ أبرز إسهامات الجامعة، وخطواتها الناجزة في هذا المجال، فضلاً عن أنشطتها، وفعالياتها المتعددة التي تم تنظيمها خلال العام الجامعي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤م، والتي تدعم- في مجملها- كافة أوجه التطبيقات التكنولوجية، والذكاء الاصطناعي، ونشر ثقافات الابتكار، والتحول الرقمي، وريادة الأعمال، والتي تقدم فرصاً متميزة للطلاب، من خلال احتضان أنشطتهم، ومساعدتهم على الانطلاق بأفكارهم الإبداعية، إلى التطبيق الفعلي على أرض الواقع.

على صعيد الأداء الإداري؛ حرصت جامعة أسيوط علي اتخاذ خطوات واضحة؛ نحو تطبيق التحول الرقمي بمختلف قطاعات، وإدارات الجامعة؛ حيث تقوم بعملية تطوير مؤسسي شامل؛ تركز على تفعيل وسائل تعليمية، وإدارية مواكبة لتطورات العصر، والتحديات العالمية؛ وصولاً بشكل متكامل، ومتجانس إلى تحول رقمي حقيقي، ومستدام.

وأشار التقرير إلى اعتماد تفعيل جامعة أسيوط؛ منظومة التحصيل الإلكتروني من المنافذ الخارجية؛ للرسوم الدراسية المقررة على طلاب الجامعة، وساكني المدن الجامعية؛ حيث تم تحميل كافة أنواع الرسوم المقررة؛ للقضاء على التزاحم داخل منافذ التحصيل بالجامعة، ويأتي تفعيل هذه المنظومة؛ تماشياً مع خطة الدولة المصرية للرقمنة، وميكنة التحصيل، والقضاء على التزاحم؛ حيث تم الانتهاء من إعداد دورة مستندية كاملة، ومحكمة، طبقاً للضوابط، والقوانين المنظمة لذلك، ووفق الكتب الدورية لوزارة المالية من خلال شركة تكنولوجيا تشغيل المنشأة المالية efinance.

وأعلنت جامعة أسيوط؛ رفع المقررات، والكتب الدراسية على منصة الجامعة thinqi؛ وذلك بداية من العام الجامعي 2024/ 2025؛ على مستوى كافة الكليات، وبرامجها الخاصة؛ حيث نظمت الجامعة الكثير من الندوات، وورش العمل؛ للبدء في وضع المناهج الدراسية، والخدمات التعليمية الخاصة على المنصة؛ لمواكبة تطوير وسائل التعليم، وتفعيل خطوات الكتاب الإلكتروني بشكلٍ كامل، والاستغناء عن الكتب الورقية، وتقليل النفقات، إضافةً إلي التأكيد على دقة، ومعايير وضع الامتحانات، وطرق التصحيح النموذجي؛ وذلك بالتعاون مع مركز تطوير التعليم، ونظم المعلومات الإدارية.

كما أطلقت الجامعة؛ ملتقى "ميكنة إدارات شئون الطلاب بالجامعة"، والذي نظمته الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بالجامعة، بالتعاون مع الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب، وناقش الملتقى؛ عدداً من المحاور المهمة حول: ربط الإدارة إلكترونياً، مع جميع إدارات شئون الطلاب على مستوى الجامعة، وتعامل الطلاب، والخريجين عن طريق شبكة الإنترنت؛ لتقديم طلباتهم، وتسديد الرسوم، وكافة الخدمات الخاصة بهم، فضلاً عن طرح برنامج قاعدة البيانات لشئون الطلاب، والخريجين، وتسجيل بيانات الطلاب، وإعداد الإحصائيات، والتقارير، ورفع جداول المحاضرات، والامتحانات، وتسجيل المقررات، بالإضافة إلى استخراج شهادة القيد؛ لإرضاء العميل.

وفي ضوء تبنّي إدارة الجامعة؛ لتوجهات القيادة السياسية، في الاهتمام بملف التكنولوجيا الرقمية، وريادة الأعمال، ودعم الأفكار الإبداعية الشبابية؛ استضافت الجامعة؛ عدداً من رواد الأعمال، والخبراء التقنيين في المجالات التكنولوجية المختلفة، ومنهم: الدكتورة وفاء عبد الرشيد المشرف على نوادي ريادة الأعمال بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا؛ وذلك في إطار زيارتها للجامعة؛ لمتابعة نشاط الجامعة في مجال الابتكار، وريادة الأعمال، والتي يتم تنفيذها من خلال نادي ريادة الأعمال بالجامعة، وهو الأول في صعيد مصر؛ في تقديم خدمة ريادة الأعمال لشباب الصعيد بصفة عامة، واحتضان الأفكار الإبداعية من طلاب، وخريجي جامعة أسيوط، وكذلك طلاب ما قبل مرحلة التعليم الجامعي؛ وذلك يأتي ضمن رؤية مصر 2030؛ للتنمية المستدامة.

ومن جهةٍ أخرى، استقبلت الجامعة؛ الدكتورة جين حنا ممثلة عن الجامعة العربية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومدير التمويل، بمركز ريادة الأعمال بالأكاديمية، والمهندس خالد أمين منسق مسابقة رالي مصر على مستوى الجمهورية؛ وذلك في إطار مشاركتهم في فعاليات اللقاء التعريفي، الذي نظمته الجامعة عن: "مسابقة رالي مصر؛ لريادة الأعمال"، وهي مسابقة تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرية، والتي شهدت هذا العام مشاركة ٣٠ جامعة مصرية من بينها جامعة أسيوط؛ وذلك بهدف نشر فكرة ريادة الأعمال، ومساعدة الشباب على تنفيذ الشركات الناشئة المبنية على أفكار تكنولوجية، والتي تسهم في إيجاد حلول غير تقليدية للتحديات التي تواجه المجتمع المصري.

وفي سياق متصل؛ استضافت الجامعة الدكتور محمد جلال مستشار رئيس جامعة الأزهر؛ لدعم الابتكار، وريادة الأعمال، وعميد كلية الهندسة بجامعة الأزهر بقنا، وذلك على هامش زيارته العلمية للجامعة؛ للمشاركة بجلسة علمية بعنوان: "دور ريادة الأعمال، وآليات تعزيزها في مؤسسات التعليم العالي"، ضمن فعاليات المؤتمر التقني Devfest'23 أسيوط، وتضمن اللقاء؛ مناقشة دعم ريادة الأعمال، ومساعدة الشباب؛ ليصبحوا رواد أعمال من خلال؛ توفير ورش العمل، والدورات التدريبية التي تؤهلهم للقبول فى الحاضنات التكنولوجية، إلى جانب الحديث عن دمج أبناء الجامعة من ذوي الهمم في مراكز ريادة الأعمال، والحاضنات التكنولوجية.

وأطلقت جامعة أسيوط؛ فاعليات المؤتمر العلمى الطلابي الثالث، بعنوان: "الذكاء الاصطناعي، والجرائم الإلكترونية"، والذي نظمه فريق طلاب (Created)، التابع لإدارة النشاط العلمي، بالإدارة العامة لرعاية الشباب، واستهدف المؤتمر؛ تسليط الضوء على أهمية استخدامات الذكاء الاصطناعي، والجرائم التي يتم ارتكابها من خلال تكنولوجيا المعلومات، وتوجيه شباب الجامعة؛ بالطرق السليمة لكيفية مواجهة هذه الآثار الخطيرة للتكنولوجيا الحديثة، وتحدياتها.

كما شاركت جامعة أسيوط -ممثلةً في كلية الحاسبات والمعلومات- مجموعة مطوري جوجل أسيوط (GDG Assiut)؛ في إطلاق وقائع النسخة الثانية، من المؤتمر التقني Devfest'23 أسيوط، والذي شهد حضور الدكتور ماجد غنيمة مدير قطاع الشركات والتسويق؛ بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ومستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من ممثلي مجموعة مطوريّ جوجل أسيوط (GDG Assiut)، وعدد من القيادات التنفيذية، للشركات العاملة في مجالات التكنولوجيا، ونخبة من ممثلي البنك الأهلي؛ وذلك بهدف تعرف الطلاب على أحدث الاتجاهات التكنولوجية في العصر الحالي، وتنظيم فعاليات تضم نخبة من التقنيين، والمطوِّرين، والخبراء؛ في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الرقمية، وريادة الأعمال.

واستكمالاً للخطوات الفعلية؛ التي اتخذتها جامعة أسيوط؛ لتحويلها إلى جامعات الجيل الرابع؛ نظم مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد، ورشة عمل حول: "جودة التعليم كمدخل للتحول لجامعات الجيل الرابع"، وناقشت عدة محاور منها: خصائص جامعات الجيل الرابع، وأهدافها، وملامحها، ومتطلبات التحول لجامعات الجيل الرابع، مقارنة بين جامعات الجيل الأول والثاني والثالث، والثورة الصناعية الرابعة، وانعكاساتها على الجامعات، وتأثيرها على خطط الجامعات؛ لبناء خريج قادر على التكيف مع متطلبات الثورة الرقمية.

وأشار التقرير؛ إلي مشاركة وفد من الجامعة، ممثلاً عن؛ نادي ريادة الأعمال، بوحدة نقل التكنولوجيا المتكاملة ITTU بالجامعة، في فعاليات المعسكر الثاني لبرنامج (RIPPLE)؛ المقدم من مركز ريادة الأعمال، بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك تحت رعاية؛ جامعة الدول العربية، والبنك الأهلي المصري، وبالتعاون مع مشروع أعمال مصر، بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك في إطار دور نادي ريادة الأعمال بالجامعة، والهادف إلى تقديم فرص متميزة؛ لتدريب الشباب، واحتضان أنشطتهم، ومساعدتهم على الانطلاق في آفاق سوق عمل حر، وغير نمطي، يقوم على ركائز التكنولوجيا المتطورة، وثورة المعلومات، وتحقيق الرقمنة فى كافة مجالات العمل، ومناحي الحياة.

كما تسعي جامعة أسيوط؛ إلى تفعيل دورها التنموي، والتوعوي، وتوظيف الأدوات التكنولوجية المتطورة في التصدي للظواهر السلبية في المجتمع؛ حيث نظمت الجامعة؛ ندوة تثقيفية، حول:" الذكاء الإصطناعي، والحد من التغيرات المناخية "، وذلك ضمن فعاليات معسكر ريادة الأعمال، والتوظيف، والشركات الطلابية الناشئة، والتي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع كلية الخدمة الاجتماعية، ونادي ريادة الأعمال، وناقشت الندوة: أهم التحديات المستقبلية في مجال الذكاء الاصطناعي، وأثره علي المناخ، والإنسان، وأثر الاكتشافات الحديثة على المجتمع، والبيئة، إلى جانب إبراز دور الذكاء الاصطناعي؛ في الحد من التغيرات المناخية، وفهم علاقة تطور الدراسات السياسية، والتاريخية؛ بالذكاء الاصطناعي.

وفي سياق متصل، تضمن التقرير؛ افتتاح جامعة أسيوط؛ لأكبر ملتقى لرواد الأعمال بصعيد مصر، وهو معسكر نادي ريادة الأعمال بالجامعة، والذي نظمه نادي ريادة الأعمال، بالتعاون مع قطاع التعليم والطلاب، وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، حول: ريادة الأعمال، والتوظيف، والشركات الطلابية الناشئة: AU- Startup Spark2023، والذي جاء انطلاقاَ من حرص الجامعة على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، وتحقيق رؤية شاملة لمصر في مجالات التنمية المتنوعة، وهو ما يسهم في المضي قدماً من الجيل الثالث، إلى الجيل الرابع؛ حيث يلبي التعليم، والبحث العلمي، ودعم الابتكار، وريادة الأعمال؛ إلي تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، وتلبية احتياجات السوق العالمية محلياً، ودولياً، من خلال تنمية اقتصادية، وبيئية، واجتماعية شاملة.

وفي كلية التربية الرياضية، أشار التقرير؛ إلى تنظيم اللجنة الفرعية لأخلاقيات البحث العلمي بالكلية؛ ندوة بعنوان: "أخلاقيات استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في بحوث علوم الرياضة"؛ وذلك بهدف نشر ثقافة أخلاقيات البحث العلمي بين شباب الباحثين، خاصةً في ظل تسارع وتيرة البحث، والإنجاز العلمي خلال السنوات الأخيرة، وضبط الجوانب التنظيمية لأخلاقيات البحث العلمي؛ بما يتوافق مع القواعد العلمية، والمعايير الأكاديمية الدولية، والمساهمة في خلق جيل واعٍ، وقادر على مواكبة تطورات، وتحديات العلم في العصر الحديث.

وأطلقت كلية التمريض؛ المؤتمر العلمى الثاني لشباب الباحثين؛ تحت عنوان:" الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي"، وذلك بهدف؛ تقديم، ومناقشة كل ما تم استحداثه في كافة مجالات علوم التمريض؛ وأهم التحديات العملية، والحلول المقترحة، ومن أهمها؛ استخدامات الذكاء الاصطناعي في مجالات التمريض المختلفة، خاصةً في ظل التحديات التي يشهدها القطاع الصحي؛ والتي تتطلب ضرورة تطبيق التكنولوجيا الحديثة؛ للوصول إلى حلول إيجابية، وسليمة؛ للتغلب على المعوقات التي تواجه القطاع الصحي، وتوسيع نطاق المعرفة العلمية لشباب الباحثين؛ لما لهم من دور فعال في رفعة البحث العلمي، وريادته بالجامعة.

وتضمن التقرير؛ إطلاق الجامعة لسلسلة من البرامج التدريبية؛ التي ينظمها معمل التطوير، والتدريب المهني المستمر، بكلية الحاسبات والمعلومات، بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات، وذلك في ضوء زيارة وفدٍ من المعهد للجامعة، برئاسة؛ الدكتور أحمد خطاب فتحي مدير المعهد، وتستهدف البرامج التدريبية؛ تدريب الكوادر الجامعية من أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، والعاملين بالجهاز الإداري، على المسارات المختلفة في مجالات تكنولوجيا المعلومات، من بينها؛ الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، وتحليل البيانات، وتخطيط، وإدارة المشاريع، وشبكات المعلومات، ونظم الاتصالات الموحدة، ونظم التراسل المتقدمة، إلى جانب الأمن الإلكتروني، وأنظمة إنترنت الأشياء، وشبكات الاتصالات المتقدمة.

وتعزيزاً لدورها في نشر الثقافات التكنولوجية، وريادة الأعمال داخل الجامعة، واكتشاف المبتكرين، ورواد الأعمال؛ نظمت جامعة أسيوط "قمة تيكني"؛ للتكنولوجيا، وريادة الأعمال، تحت عنوان: "ريادة الأعمال؛ من أجل صعيد مستدام"، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والتي استهدفت؛ توفير فرصة، ومنصة كبرى لرواد الأعمال، وأصحاب الشركات الناشئة؛ للترويج عن شركاتهم، والتعريف بالخدمات التي تقدمها، وفتح قنوات اتصال مع المستثمرين، والجهات الداعمة؛ بما يسهم في تمكين رواد الأعمال، والشركات الناشئة، في الحصول علي تمويل؛ يدفعها للمزيد من فرص العمل.

وعلى هامش المنتدى؛ أقامت الجامعة معرض المشاريع الطلابية، ذات الطابع الابتكاري، والذي نظمته وحدة المشروعات الابتكارية، بالتعاون مع وحدة نقل تكنولوجيا المعلومات، وشركة تيكني، وتضمن المعرض عدداً من المشروعات التي قام بتنفيذها طلاب الجامعة، بمشاركة مدرسة ضيف الله للذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار التقرير؛ إلى احتفال الجامعة بختام المنتدى الأفرو- آسيوي للابتكار والتكنولوجيا "تصفيات جمهورية مصر العربية/ قطاع الصعيد"، الذي نظمه مركز التنمية المستدامة بجامعة أسيوط، بالتعاون مع شركة تكنوسبيس، تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، واعتماد الاتحاد الدولي للعلوم والمعلوماتية والذكاء الاصطناعي؛ حيث تعد الجامعة شريكاً استراتيجياً في تنظيمه؛ وذلك انطلاقاً من أهميته، ودوره فى تعريف الدول الأفريقية، والآسيوية؛ بآخر التطورات في مجال البرمجة، والذكاء الاصطناعى في عدة مجالات؛ سعياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وفي ضوء تميز جامعة أسيوط، وتفوقها في مجالات الابتكار، ومواكبة التطور التكنولوجي، والتعاون مع الصناعة، حصلت الجامعة؛ علي جائزة أفضل جامعة على مستوى إقليم وسط الصعيد؛ في الابتكار، والتعاون مع الصناعة، والتي تسلمها الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ بمناسبة إعلان نتائج مسابقة MOSAIC، وذلك خلال الحفل الذي نظمه صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، على هامش انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، واستهدفت المسابقة؛ تحديد، وقياس مستوى الابتكار، والتعاون مع الصناعة؛ على مستوى الجامعات، والمراكز البحثية المصرية، وذلك وفقاً لمعايير تُماثل معايير مؤشري؛ الابتكار، والمعرفة العالميين