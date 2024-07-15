مناظرة 300 حالة بوحدة المناعة والحساسية لدي الأطفال بمستشفيات جامعة سوهاج

قال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، إن وحدة المناعة والحساسية للأطفال بالمستشفي الجامعي القديم تعد قفزة نوعية هائلة لخدمة المرضى، حيث تقدم العديد من خدمات التشخيص والعلاج لأمراض الحساسية واضطرابات الجهاز المناعي الأولية (الوراثية) والثانوية (المكتسبة) للأطفال على مختلف فئاتهم العمرية، لافتاً إلى أن الوحدة مزودة بفرق طبية مدربة تدريب جيد على ايدي نخبة من الأطباء المهرة، وتقدم الخدمات العلاجية المجانية لأبناء محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة.

وقال الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، أن الوحدة تقوم بتشخيص وعلاج ومتابعة أكثر من ٧ حالات متنوعة منها حالات الذئبه الحمراء عند الأطفال، حالات الروماتويد المفصلي عند الاطفال، حالات تيبس الجلد المناعي عند الاطفال، حالات التهابات الأوعيه الدمويه المختلفه، حالات نقص المناعه الأوليه الوراثيه والثانوية المختلفه والمتنوعه، حالات حمي البحر المتوسط، حالات الحساسية المختلفه مثل حساسيه الطعام وحساسيه الألبان وحساسيه الأنف والأزمة الصدرية، موجهاً شكر لجميع الفرق الطبية والإدارية التي تحرص علي تقديم خدمات علاجية ذات جودة وبالمجان للمواطنين.

ومن جانبه أوضح الدكتور خالد عبدالعال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن الوحده تم إنشائها في عام 2014، وملحق بها عيادة خارجية تعمل يوم الثلاثاء من كل أسبوع، ثم تم إلحاق عنبر داخلي مكون من ثمانيه آسرة لتقديم الرعاية للمرضي في حالة احتياجهم للحجز لتلقي العلاج والمتابعة والفحوصات.

و أضاف الدكتور عبدالرحيم عبدربه صادق رئيس قسم طب الأطفال، أن الوحدة تستقبل أسبوعياً عدد 25 مريض بمعدل 100 مريض في الشهر ، بمتوسط ٣٠٠ مريض خلال ٩٠ يوماً، موضحاً ان الوحدة ترأسها الدكتورة ايمان فهمى أستاذ مساعد المناعة والحساسية والروماتيزم، بالتعاون مع الطبيبة هند عبدالرحيم مدرس مساعد بقسم الأطفال.