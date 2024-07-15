حصاد جامعة حلوان الأهلية خلال عامها الجامعي الثاني

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الأهلية، أن الجامعة تمثل رافدًا مهمًا من روافد التعليم العالي، حيث تم إنشاء جامعة حلوان الأهلية بالقرار الجمهوري رقم ٤٣ لسنة ٢٠٢٢، ومقرها داخل حرم جامعة حلوان، بعين حلوان في مدينة حلوان.

وأوضح قنديل، أن الجامعة تقدم برامج تعليمية تخصصية بالمعايير الأكاديمية الدولية بما يتفق مع الجامعات الذكية للجيل الرابع؛ لتلبية احتياجات سوق العمل من الخريجين الجدد المؤهلين بالقدرات المعرفية والتقنية الحديثة، وبرؤية وتخطيط مُستقبلي بالتعاون مع الجامعات الدولية المُتخصصة؛ لدعم الارتقاء بشباب الدارسين والباحثين من أبناء الجامعة، ولكي تدعم المجتمع المصـري بما يحقق الأهداف القومية، ويشجع الابتكار والإبداع، والقيام بالأبحاث العلمية التطبيقية.

كما أشار الدكتور السيد قنديل، إلى أن جامعة حلوان الأهلية تطبق تقنيات التعليم والتعلم والبحث العلمي الحديثة والمُبتكرة؛ لتوفير تعليم شامل وعالي الجودة لتجهيز خريجين قادرين على المنافسة محليًا ودوليًا.

كما أوضح قنديل حرص الجامعة على تطوير مهارات طلابها، وإكسابهم الخبرات التكنولوجية والعملية المطلوبة لسوق العمل، وكذلك الحرص على التوسع في البرامج الدراسية الجديدة التي تلبي احتياجات سوق العمل.

كما شهدت جامعة حلوان الأهلية العديد من الإنجازات والأنشطة والفعاليات الهامة خلال العام الجامعي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، بإشراف مباشر من نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، وأمين عام الجامعة، ومنسقي البرامج، تمثلت في الآتي:

الكليات والبرامج الجديدة

بدأت الدراسة في العام الجامعي الثاني ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بعدد من الكليات الجديدة وهي: كليات (طب الأسنان – العلاج الطبيعي – علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات – العلوم- تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية)، كما تم بدء الدراسة بعدد من البرامج الدراسية الجديدة داخل الكليات الموجودة، ليصل عدد كليات الجامعة إلى ٨ كليات و٢٠ برنامجا دراسيا يلبي احتياجات سوق العمل، وكانت جامعة حلوان الأهلية قد بدأت عامها الجامعي الدراسي الأول ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بثلاث كليات فقط، هي (كلية الهندسة - كلية الفنون والفنون التطبيقية - كلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال)، والتي شملت ٥ برامج.

وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإضافة "كُلية الطب البشري" إلى كليات الجامعة، وفي انتظار صدور القرار الجمهوري. كما وافق مجلس الجامعات الأهلية على بدء الدراسة في برنامج اللغات والترجمة تخصص "الترجمة التخصصية في اللغة الإنجليزية باستخدام التكنولوجيا" بكلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان الأهلية.

أعداد الطلاب

وفيما يخص أعداد الطلاب بجامعة حلوان الأهلية، استقبلت الجامعة في عامها الجامعي الثاني٣٤٢٥ طالبا مستجدا، ليصبح إجمالي عدد الطلاب حوالي ٤٢٤٦ طالبا بكليات وبرامج الجامعة المختلفة.

الشراكات الدولية

في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تؤكد على أهمية الشراكة مع الجامعات الأجنبية، استقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الأهلية وفدًا رفيع المستوى من جامعة أبردين البريطانية لمناقشة أوجه التعاون المشترك مع جامعة حلوان الأهلية في مجالات الطب والهندسة والتجارة وعلوم التكنولوجيا. كما تسعى الجامعة لعقد عدد من الشراكات مع كبرى الجامعات الدولية خلال الفترة القادمة.

الأنشطة الطلابية

نظمت جامعة حلوان الأهلية حفل ترحيب بالطلاب الجدد مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وتضمن الحفل العديد من الفقرات الترفيهية والفنية، منها الدومينو والشطرنج وغيرها، كما تضمن الحفل معرضاً للأعمال اليدوية التي قام بها الطلاب، وعروضاً لفرقة الكورال والمسرح بالجامعة.

كما نظمت الجامعة فعاليات دورة كرة القدم في نسختها الثانية، حيث شهدت البطولة تنافسًا بين ٣٢ فريقًا بمشاركة ٢٢٤ طالبا من طلاب الجامعة. كما منح الدكتور السيد قنديل درع الجامعة لضيوف الشرف الكابتن محمود أبو الدهب لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، والكابتن محمد الصباحي الحكم الدولي، تقديرًا لهم.

التدريب والزيارات الميدانية وورش العمل

في إطار الاهتمام بتطوير مهارات طلاب جامعة حلوان الأهلية، وإكسابهم الخبرات التكنولوجية المطلوبة لسوق العمل، رشح برنامج معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي بكلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال، ٥٠ طالبا للمشاركة بالمبادرة التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحت عنوان "رواد مصر الرقمية"، حيث يتلقى الطلاب خلالها تدريبا في بعض المسارات والتي تشمل: تطوير البرمجيات، الفنون الرقمية، الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، تحليل البيانات، البنية التحتية والأمن، الإدارة وتخطيط الموارد المؤسسية.

كما نظم برنامج اللوجستيات وسلاسل الإمداد بكلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال، زيارة علمية لطلاب البرنامج لمخازن شركة مصر لوجستيك الحاصلة على شهادة الأيزو.

وفي إطار خطة النشاط الثقافي، نظمت جامعة حلوان الأهلية زيارة لمتحف الحضارة، وشارك في الزيارة ٤٧ طالبا وطالبة.

كما تولي الجامعة اهتماما ملحوظا للحفاظ على البيئة من الملوثات ورفع الوعي البيئي لدى طلاب الجامعة، حيث عقد برنامج التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية بكلية العلوم، ورشة تدريبية تحت شعار "مخلفات أقل ، استفادة أعلى"، حاضرت فيها الدكتورة إيمان توفيق أستاذ البيولوجيا الجزيئية بقسم النبات والميكروبيولوجي بكلية العلوم، وتضمنت تعريف مفهوم إعادة التدوير وعلاقته بالتنمية المستدامة، والتعريف بأنواع المخلفات المختلفة وآلية التخلص منها، وكيفية الحصول على بيئة نظيفة خالية من الملوثات، وركزت المحاضرة على المخلفات الزراعية بأنواعها وكيفية الاستفادة منها.

ندوات

عقدت جامعة حلوان الأهلية عدة ندوات لرفع مستوى وعي طلابها في جميع المجالات، فعلى سبيل المثال عقدت ندوة بعنوان "خطورة المخدرات على الإنسان والمكان"، بالتعاون مع مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة حلوان، وشارك في الندوة الدكتورة سماح سالم مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة حلوان، والدكتور محمد مصطفى الخبير بمصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل، والأستاذة أميرة رجب المشرف على إدارة البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان والمخدرات. كما نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، بالتعاون مع كلية طب الأسنان بجامعة حلوان الأهلية، ندوة بعنوان "صحة أسنانك بين إيديك"، قدمتها الدكتوره نجوه محمد علي أستاذ طب الأسنان بجامعة عين شمس.

وفي سياق متصل، نظمت كلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال، ندوة لطلاب البرامج المختلفة بالكلية، بعنوان "تطوير الذات"، قدمها الدكتور تامر محمد خبير التطوير المؤسسي وتنمية الموارد البشرية بمجلس الوزراء. تطرقت الندوة لأهمية تطوير الذات، وكيفية بناء الثقة بالنفس وتطويرها، ومهارات التعامل مع الآخرين؛ وطرق تحسين جودة الحياة الشخصية والمهنية.

مسابقات

عقدت جامعة حلوان الأهلية فعاليات اختيار المشروع الفائز للمشاركة بمسابقة "جائزة هالت" Hult prize العالمية لريادة الأعمال والتنمية المستدامة، حيث تنافست ثلاث مجموعات طلابية بتقديم مشروعاتهم التي تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليل التلوث البيئي. ونظم الفعاليات برنامج معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي بكلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال.

وفي ذات السياق، تأهل مشروع "هنية" (hanyya) للسفر والمشاركة في التصفيات النهائية لمسابقة"جائزة هالت" لريادة الأعمال والتنمية المستدامة. كما كرم صندوق دعم المبتكرين والنوابغ التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمى الطلاب المشاركين في مشروعي "هنية" (Hanaya)، و "جرين هارفست" (Green Harvest) في إطار تصفيات مسابقة "جائزة هالت" التي جرت بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

ونظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة حلوان الأهلية، تحت إشراف إدارة رعاية الشباب بالجامعة، مسابقة لألعاب القوى، بالتعاون مع (X FIT GYM) و (The process)، وبتحكيم أبطال الجمهورية في رياضة "الكالستنكس"(calisthenics)محمد أبو زيد، مروان كمال، علاء محمد.

كما نظمت إدارة رعاية الشباب بالتعاون مع اتحاد الطلاب بالجامعة عددا من المسابقات خلال الفصل الدراسي الثاني، شملت مسابقة الشطرنج، بمشاركة ٤٥ طالبا وطالبة، وتم تكريم ومنح الجوائز للطلاب الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.

كما تم تنظيم مسابقة في حفظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة، بمشاركة ٢٥ طالبا وطالبة، وتم تكريم الفائزين بشهادات تقدير وجوائز مالية.

معارض

نظم برنامج الاتصال البصري وفنون الميديا بكلية الفنون والفنون التطبيقية معرضه الطلابي الأول الخاص بالتصميمات الرقمية، وتنوعت أعمال الطلاب بين الانفوجراف، والبوستر، واللوجو، وأغلفة الكتب، والرسوم التوضيحية.

كما افتتح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الأهلية، المعرض الطلابي السنوي الأول لبرنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية بكلية الفنون والفنون التطبيقية، وخلال فعاليات المعرض شهد قنديل عرضا خاصا لبعض أعمال الطلاب المرئية والمؤثرات البصرية بقاعة المجسمات بالحرم الجامعي، ودعا الطلاب للاشتراك فى المسابقة التى ينظمها المجلس الأعلى للجامعات، لتصميم شخصية مصر الكرتونية.