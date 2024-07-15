وزير الثقافة يتفقد المواقع الثقافية بالإسكندرية ويشدد على تقديم خدمات متكاملة

تفقد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، اليوم الإثنين، عددًا من المواقع الثقافية بمحافظة الإسكندرية، بهدف متابعة سير العمل بها، في إطار اهتمام وزارة الثقافة بتطوير البنية التحتية للمواقع الثقافية في مصر، وتعزيز دورها في نشر الوعي الثقافي بين المواطنين.

تضمنت الجولة زيارة قصر ثقافة الأنفوشي، ومسرح سيد درويش "دار أوبرا الإسكندرية"، ومركز الحرية للإبداع، ومسرح محمد عبد الوهاب، ومسرح بيرم التونسي، وقصر ثفافة الشاطبى، ومقر أكاديمية الفنون بالإسكندرية.

جولة بالمواقع الثقافية بالاسكندرية

والتقى الوزير عددًا من العاملين في المواقع الثقافية، واطلع على الأنشطة والبرامج الثقافية والفنية التي تقدمها المواقع للجمهور، كما اطلع على الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مسرح بيرم التونسي، ومقر أكاديمية الفنون بالإسكندرية، ووجه بتسريع وتيرة العمل، وتذليل كل العقبات، حتى ينضما إلى منظومة العمل الثقافي والإبداعي بالمحافظة.

وتوجه الوزير إلى متحف الفنون الجميلة، حيث تفقد المعارض المُقامة به، واستمع إلى شرح مفصل عن الأعمال الفنية المعروضة من قِبل القائمين على المتحف، وأبدى الوزير إعجابه بالتنوع الكبير في المعروضات، وبالدور الذي يلعبه المتحف في حفظ التراث الثقافي والفني لمصر.

ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة الخاصة بمركز الحرية للإبداع، حتى يعمل المركز بكامل طاقته، خدمة لأهالي الاسكندرية.

مراجعة أعمال الصيانة والنظافة للمواقع الثقافية

وخلال الجولة، شدد الوزير على ضرورة مراجعة أعمال الصيانة والنظافة بشكل دوري في جميع المواقع الثقافية بالمحافظة، والتنسيق مع الجهات المختصة والحماية المدنية لسرعة الانتهاء من المشاريع الجاري تنفيذها، كما وجه الوزير بوضع استراتيجية وخطة عمل تفصيلية لإدارة تلك المواقع، بما يتماشى مع مستحدثات العصر، وتعظيم الاستفادة منها، وضمان تقديم خدمة ثقافية متكاملة تلبي احتياجات الجمهور.

الاهتمام بالفعاليات الثقافية بالإجازة الصيفية

وأكد أهمية الحفاظ على انضباط سير العمل، بالمواقع الثقافية التى تعمل على فترتين، وخاصة خلال فترة الإجازة الصيفية، حيث الإقبال من الأطفال والنشء على الفعاليات التي تنظمها المواقع الثقافية.

اختتم الوزير جولته بالتعبير عن تقديره للجهود المبذولة في تنظيم الفعاليات الثقافية المتنوعة، والتي تساهم في نشر المعرفة وتعزيز الوعي الثقافي.