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الإثنين 15 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ الجيزة يتفقد المركز التكنولوجي بالبدرشين.. ويوجه بتيسير إجراءات التصالح

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اليوم في جولته الميدانية بمدينة البدرشين المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لمتابعة انتظام استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء وفق القانون الجديد 187 لسنة 2023 . 
وتابع النجار انتظام سير العمل وتلقى طلبات التصالح من المواطنين متفقدا  قسم إصدار التراخيص ، موجهًا بتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام خاصة وأن العائد من  طلبات التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة . 
وكلف محافظ الجيزة رئيس مركز البدرشين بالمتابعة المستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز وتقييم معدلات الأداء فى هذا الشأن مع تذليل المعوقات وإبراز أهمية التصالح وتوضيح مزاياه للمواطنين وتعريفهم بالمستندات المطلوبة للتصالح من خلال لوحات إرشادية مع تواجد تنفيذيين مختصين للرد على استفسارات المواطنين فضلًا عن الإشراف على لجان تلقي الطلبات، وضمان انتظام العمل لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
كما حرص المحافظ على متابعة منظومة العمل داخل أقسام المركز التكنولوجي مستفسراً من المختصين عن بعض المعوقات لتذليلها ،بجانب متطلبات أخرى لدعم منظومة العمل وسير الإجراءات لإنجاز المعاملات والخدمات الحكومية التي يقدمها المركز ،واستمع لبعض المواطنين الذين تصادف وجودهم للحصول على الخدمات الحكومية التي يوفرها المركز ، موجهاً بدراسة بعض الموضوعات التي طرحها المواطنين والتي يتعلق بالخدمات التي يرغبون في الحصول عليها .
وشدد المحافظ على مدير المركز التكنولوجي بالبدرشين علي ضرورة صيانة اجهزة الترقيم الالكتروني لشبابيك الخدمات والمعطل وذلك لتسهيل وتنظيم عملية حصول المواطن علي الخدمات بشكل حضاري .

محافظ الجيزة محافظ الجيزة يتفقد سير ومنظومة العمل بالمركز التكنولوجي بالبدرشين محافظ الجيزة يكلف بصيانة أجهزة الترقيم الالكتروني لشبابيك خدمة لتنظيم حصول المواطنين علي الخدمة بشكل حضاري النجار يوجه بتيسير الإجراءات للمواطنين في ملف التصالح علي مخالفات البناء تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مدينة البدرشين استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء