محافظ القليوبية يستبعد مدير الإشغالات بحي غرب شبرا الخيمة

أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، جولة تفقدية بحي غرب شبرا الخيمة، لمتابعة سير العمل بمشروع إنشاء مكتبة مصر العامة بمنطقة ميت نما، حيث تفقد المشروع واستمع للقائمين على المشروع بنسب الأعمال، بالإضافة إلى التوجيه بدفع الأعمال وفقا للجداول المقررة.

وخلال الجولة، تابع محافظ القليوبية، الإشغالات بحي غرب شبرا الخيمة، حيث أبدى استياءه من انتشار الإشغالات بشوارع الحي، ما تسبب في عرقلة الحركة المرورية وانتقال المواطنين داخل الشوارع، وبناء عليه أصدر توجيهاته باستبعاد مدير الإشغالات بحي غرب من مهام عمله، بسبب انتشار الاشغالات بجانب الطريق وعلي الأرصفة.

كما وجه المحافظ بسرعة رفع تراكمات القمامة وناتج الهدم من أسفل الطريق الدائري بمنطقة ميت نما، وجه بتواجد نبطشيات مستمرة لمنع تراكم المخلفات وإلقاء الرتش بالمنطقة مرة أخرى.

كما وجه محافظ القليوبية، بتنظيم العمل داخل المحطة الوسيطة بالقطاوى بحي شرق شبرا الخيمة، وسرعة رفع التراكمات من القمامة من داخلها ونقلها المدفن الصحي بالعبور، مطالبا مسؤولي الشركة المختصة برفع القمامة بشبرا الخيمة والخصوص بسرعة حل هذه التراكمات، وتوفير المعدات بالتنسيق مع حي شرق شبرا الخيمة لرفع القمامة المتراكمة من داخل وخارج المحطة.

جولة محافظ القليوبية

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