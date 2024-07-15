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الإثنين 15 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

أفضل وقت يسمح فيه الأمهات لأطفالهم استخدام الهاتف

الهاتف للاطفال
الهاتف للاطفال
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الهواتف المحمولة اضرارها على البشر الكبار لا تعد ولا تحصى فبالتالي استخدام الاطفال لها ومن سن مبكر هو اكبر خطأ يمكن ان يرتكبه الأم والأب سيؤثر حمل الطفل للهاتف في تربيته والكثير من الأشياء، فاستحوذ الهاتف المحمول على عالمنا من أجل القيام بكل شيء وأي شيء اصبح انتشاره واسع للغاية بين الأعمار المختلفة، ولكن الاستخدام الكثير للهاتف، أدى إلى رغبة الأطفال باستخدامه، فأصبحنا نرى الأطفال تستخدم هواتف محمولة خاصة بهم، سواء للدراسة أم اللعب، وعندما يلاحظ الأهل الآثار السلبية التي يتسبب بها الهاتف المحمول لطفلهم، يجدون صعوبة كبيرة في منع الطفل من استخدامه.


-أضرار تعريض الطفل للهاتف المحمول مبكرا:

*يؤثر في نمو دماغ الطفل سلبا.

*تراجع مهارات الطفل المعرفية، منها الفهم والحفظ ومشكلات واضحة في تطور اللغة.

*إعاقة تنمية المهارات الاجتماعية.

*قد يعرف الطفل عالم الويب المظلم.

*زيادة احتمال الإصابة بالسمنة ربما لأن الطفل يتناول الطعام بشراهة ودون الإحساس بالكمية في أثناء اللعب على تطبيقات الهاتف المحمول.

*حدوث مشكلات جسدية نتيجة الجلوس وقت طويل على الهاتف وبطريقة خاطئة.

 

-أفضل فترة يسمح الأهل للطفل باستخدام الهاتف:

*من الافضل بالتأكيد حمل الهاتف بعد سن الـ١٨ بداية من سن النضوج ودخول الجامعة واستيعاب الشخص فكرة اضرار الهاتف وفوائده التي يستغلها فقط.

*ويأتي حمله في السن هذا من دخول الجامعة ويحتاج الوالدان إلى الاطمئنان عن ابنهم عند انتهاء وقت الجامعة أو عند ذهابه.

*قد يعتقد البعض ان سن الـ١٤ عام هو السن المناسب وأنه توجد ثقة بينهم وبين طفلهم تجعله يحكي مشاكله ويترك الهاتف عند الطلب منه وقد فعلا تختلف التجربة من طفل لاخر فيحدد الامر الاب والام.

*الزام الطفل بالحدود المسموحة لوقت مشاهدة التلفاز أو اللعب بواسطة ألعاب الفيديو أو الأجهزة اللوحية.

*ساعات حمل الطفل للهاتف تكون لملء وقت الفراغ فقط ووضع برامج تعليمية وتنمية للطفل.

*الاتفاق مع الطفل على وجود أوقات تخلو من استخدام الهاتف المحمول، مثل وقت الدراسة وخاصة في المدرسة ووقت تناول الطعام ووقت ممارسة الرياضة، ويجب التنويه إلى ضرورة الالتزام، وإن حصلت مخالفة للاتفاق، سيعاقب بحرمانه من نشاط أو شيء يحب القيام به، ومن الضروري أن ينتبه الأهل لسلوكهم ليكونوا قدوة أمام الطفل.

*الاتفاق على مشاركة الأهل بالأشياء والفكر وكل أمر غريب يشاهده بواسطة الإنترنت، والاتفاق على إخبار الأهل بالمشكلات التي قد يتعرض لها نتيجة استخدام الهاتف المحمول.

*تحديد الاشياء التي يستطيع الطفل الوصول لها من برامج ومواقع والعاب.

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