بمشاركة 28 فريقا.. انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة أولمبياد الشركات الناشئة بجامعة قناة السويس

أعرب الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن سعادته لتنظيم الجامعة لفعاليات مسابقة أولمبياد الشركات الناشئة، مؤكدا أهمية الهدف الذي تسعى المسابقة إلى تحقيقه من خلال تبني أفكار غير تقليدية يخرج منها شركات ناشئة ينتج عنها فتح أبواب سوق عمل وذلك تماشيا مع الإستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030

جاء ذلك خلال كلمته في إفتتاح فعاليات التصفيات النهائية لمسابقة أولمبياد الشركات الناشئة التي تستضيفها جامعة قناة السويس وينظمها صندوق رعاية المبتكرين و النوابغ تحت رعاية الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي

والدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس وبإشراف عام الدكتور ضياء خليل مدير صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ وإشراف الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و بحضور الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية و الدكتورة أمل نصر مدير العمليات بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

وشهدها المحاسب شريف فاروق أمين عام الجامعة وأشراف تنفيذي الدكتورة أفنان بركات مدير صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بجامعة قناة السويس.

و أشراف على تنظيم الإحتفالية الدكتورة هبه الدناصوري مستشار اللجنة الإجتماعية والمدرس بكلية الزراعة بالتنسيق مع اتحاد طلاب جامعة ممثله في الطالب كريم عبد الباري رئيس إتحاد الطلاب.

وثمن رئيس الجامعة التعاون المثمر و التناغم الواضح بين قطاعات الجامعة سواء شئون الطلاب أو الدراسات العليا والعمل سوايا لرفع شأن الجامعة والنهوض بها موضحا للفرق المشاركة من الطلاب أنهم يعدوا محظوظين لوجود هذه الأحداث و المناسبات و المسابقات التي لم تشهدها الأجيال السابقة.

وطالب الطلاب ضرورة الإستفادة من وجود هذه الأحداث التي تلقى دعم من القيادة السياسية و أهمية المشاركة الإيجابية لتحقيق أهدافهم و طموحاتهم

كما رحب الدكتور ناصر مندور بضيوف الجامعة من الجامعات الأخرى مثل جامعة السويس و جامعة الصالحية و جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية مؤكدا أنها تصنف من أفضل الجامعات الأهلية على مستوى الجمهورية

و طالب رئيس الجامعة بضرورة تفعيل المشاركة في المسابقة الأعوام القادمة لمضاعفة أعداد الفرق المشاركة عن طريق زيادة الوعي و توجيه الطلاب ونشر ثقافة ريادة الأعمال

و في كلمته - أوضح الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن تنظيم الجامعة لهذا الحدث يعد من النجاحات الهامة التي تشهدها جامعة قناة السويس مؤكداً على أهمية ريادة الأعمال وأنها تعد مستقبل الجامعات بل مستقبل مصر كلها مشيراً أن جامعة قناة السويس تنظم هذه المسابقة للمرة الأولى ويشارك فيها 28 فريق منهم 3 فرق للدراسات العليا و 25 فريق طلابي موضحا أنه تم تجهيز وإعداد و تدريب الطلاب للوصول لهذه المرحلة عن طريق معسكرات التدريب التي نظمه القطاع وكانت مركزة وأهدافها واضحة مقدما الشكر للشركاء الذين كانوا داعمين للمسابقة وهم:

معهد تكنولوجيا المعلومات ITI فرع جامعة قناة السويس و المركز الجامعي للتطوير المهني و فريق فكرتك شركتك و مركز الدعم الأكاديمي و مكتب التايكو و مركز رواد الأعمال بنك مصر

من جانبه - أشار الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أن المسابقة تهدف إلى تشجيع الإبتكار و تنمية ريادة الأعمال داخل الجامعات والتي تساهم في توفير فرص عمل للشباب كما تساعد في تطوير مهارات وابداعات الطلاب، لافتاً إلى المشاركة الطلابية الواسعة التي تصل إلى 25 فريق طلابي .

وأكد أهمية الإهتمام بالأفكار و المشاريع و ريادة الأعمال التي أصبحت تحظى بدعم كبير وأهتمام على أعلى مستوى

كما قدم الشكر إلى لجنة التنظيم لما شاهده من جهد وفير وتنظيم على أعلى مستوى

و أعربت الدكتورة أمل نصر مدير العمليات بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ عن سعادتها بعدد الفرق و الجامعات المشاركة موضحا أهمية الدور الذي تلعبه جامعة قناة السويس كجامعة إقليمية تحتضن جامعات الإقليم كله وأن هذه المسابقة تعد أحد أذرع الوزارة في رعاية المبتكرين والنوابغ.

وفي كلمتها- أشارت الدكتورة افنان بركات مدير صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بالجامعة عن الدعم الكبير الذي تشهده ريادة الأعمال داخل الجامعة من قياداته و أعضاء هيئة التدريس لتنوير وتوجيه الطلاب بقيمة وأهمية المشاركة في برامج ريادة الأعمال

كما شرحت المراحل التي شهدتها المسابقة للوصول إلى التصفيات النهائية والمجهود المبذول من تدريب وإقامة معسكرات و تصفيات اوليه حيث بدء بمشاركة العديد من الفرق وصلا إلى 28 فريق .

مقدمه الشكر للشركاء الداعمين للمسابقة والذين ساهموا بشكل كبير في إنجاح المسابقة وضهورها بهذا الشكل اللائق

وفي نهاية الجلسة الافتتاحية - قام الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بتكريم كلا من الدكتورة أمل نصر مدير العمليات بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ و الدكتورة إيمان عزب مدير معهد تكنولوجيا المعلومات ITI و الدكتور محمد عبد الجواد مدير المركز الجامعي للتطوير المهني و الدكتور تامر شوقي مدير مركز الدعم الأكاديمي و فريق فكرتك شركتك.