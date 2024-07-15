رئيس منطقة الإسماعيليّة الأزهرية يتابع برامج تنمية مهارات معلمي ومعلمات المعاهد النموذجية

تفقد فضيلة الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية، يرافقه الدكتورة عزة عرابي، مديرة إدارة رياض الأطفال، نجيب محمد، مدير إدارة الإسماعيلية الأزهرية، عبدالحميد حسن، مسؤول أمن المنطقة، فعاليات البرنامج التدريبي لتنمية مهارات معلمي ومعلمات المعاهد النموذجية لغات "رياض الأطفال- المرحلة الابتدائية".

وأوضح الشيخ ممدوح عبد الجواد، أن تلك البرامج التدريبية تأتي في إطار اهتمام الأزهر الشريف ودوره المحوري في تنمية مهارات معلمي رياض الأطفال والصف الأول والثاني الابتدائي (الرياضيات والعلوم) بالمعاهد النموذجية والتجريبية، وتفعيل الأنشطة وَفقَ المنهج الجديد للمعاهد التجريبية،كي يتمكن المعلم من مواكبة التطورات الحديثة وخلق جيل واع بالدراسة التجريبية تمتاز بالتفوق اللغوي الأجنبي، واطمأن فضيلته على توفير سبل الراحة للمعلمين، وتنفيذ البرنامج التدريبي

ويأتي هذا البرنامج في إطار الدور العلمي للأزهر الشريف، وفي ظل توجيهات من الشيخ أيمن عبدالغنى، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وتحت إشراف الدكتور إسماعيل الشربينى، رئيس الإدارة العامة للشئون الفنية للتعليم، والدكتور شريف سميح، مدير التدريب التربوي بالقطاع.