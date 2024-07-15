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الإثنين 15 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الكويت والصين تبحثان الحلول السريعة القابلة للتطبيق لتعزيز إنتاج الطاقة الكهربائية لصيف 2025

الطاقة الكهربائية
الطاقة الكهربائية
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بحث وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان الكويتي الدكتور محمود عبد العزيز بوشهري مع الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات (SPIC) وممثلة الصين لدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما شاو والوفد المرافق لها سبل التعاون في مجال منظومة الطاقة الكهربائية وتطويرها والحلول السريعة القابلة للتطبيق لتعزيز إنتاج الطاقة الكهربائية لصيف 2025 في الكويت.
وقالت وزارة الكهرباء الكويتية في بيان لها اليوم / الاثنين / إنه تم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة بين دولة الكويت والصين، والتطرق لمشروعات الطاقة المتجددة المزمع تنفيذها مع الجانب الصيني بناء على مذكرة التفاهم الاستراتيجية التي تم توقيعها بين وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بدولة الكويت والإدارة الوطنية للطاقة بجمهورية الصين.

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