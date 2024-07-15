محافظ الجيزة يتفقد انتظام العمل داخل مستشفي البدرشين المركزي ويطمئن علي حالة المرضي

أجرى المهندس عادل النجار بجولة تفقدية صباح اليوم الإثنين لتفقد الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز ومدينة البدرشين.

إستهل محافظ الجيزة جولته بتفقد سير العمل بمستشفى البدرشين المركزى للوقوف على الخدمات المقدمة للمرضى من المترددين على المستشفى من أهالى البدرشين ومحيطها.

وشملت جولة المحافظ المرور على أقسام الإستقبال والرعاية والحضانات والغسيل الكلوى ووحدة معالجة المياه.

وإستمع محافظ الجيزة لمخططات التطوير الجارية بالمستشفى من قبل مدير مديرية الشئون الصحية و مدير عام المستشفى، وناقش مع أعضاء مجلس النواب عدد من مقترحات التحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمستشفى.

وحرص المحافظ على الاستماع لآراء المرضي المتواجدين بالمستشفي عن مستوي الخدمة المقدمة و أي معوقات تواجههم .

وأكد المهندس عادل النجار ان المنظومة الصحية سوف تشهد أعمال تطوير وتحسين شامل لمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين انطلاقاً من الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة لذلك القطاع الخدمي الهام .

مشيراً انه جاري تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة للعديد من المستشفيات الوحدات والمراكز الصحية وعلي رأسها مستشفيات ام المصريين العام وبولاق الدكرور لما لهم من أهمية كبيرة في دعم القطاع الصحي وتقديم الخدمات لقطاع عريض من المواطنين .