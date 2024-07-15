أوكرانيا: مقتل وإصابة 2023 طفلا منذ بدء العملية العسكرية الروسية

أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني اليوم /الاثنين/ مقتل 561 طفلا وإصابة 1462 آخرين، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وذكر مكتب المدعي العام الأوكراني - في بيان أوردته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - "أنه حتى صباح اليوم، تأثر أكثر من 2023 طفلا في أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية".. موضحا أن 561 طفلا قتلوا، وأصيب أكثر من 1462 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وأوضح أن هذه الأرقام ليست نهائية، إذ أن العمل جار للتحقق من البيانات الواردة من مناطق الاشتباكات، والأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

وأصيبت أمس /الأحد/ فتاة تبلغ من العمر 16 عاما نتيجة القصف الروسي على مدينة "ميرنوهراد" في منطقة دونيتسك.. فيما أصيب طفل يبلغ من العمر تسع سنوات وفتاة تبلغ من العمر 14 عاما أمس الأول نتيجة القصف الروسي على مدينة "بودي" بمنطقة خاركيف، كما أصيبت فتاة تبلغ من العمر 16 عاما نتيجة القصف الروسي على قرية "تشورنوبايفكا" بمنطقة خيرسون.. بينما أُصيب صبي يبلغ من العمر 11 عاما نتيجة لهجوم صاروخي على "تشورنومورسك" بمنطقة أوديسا.

