وزير الداخلية السوداني: فرار نحو 3 آلاف شخص من السجون منذ بداية الحرب

قال خليل سايرين وزير الداخلية السودانية، إن الرئيس السوداني السابق عمر البشير وعدد من السياسيين المحبوسين يتواجدون في مستشفى السلاح الطبي بمدينة أم درمان.

وأضاف وزير الداخلية السودانية في تصريحات تليفزيونية له، أنه يمكن إطلاق سراح قادة النظام السابق على أن يتواجدوا في مناطق آمنة، وأنه تم إطلاق سراح 19790 سجينا بمختلف الاتهامات خلال الحرب.

وأكد الوزير السوداني، أن نحو 3 آلاف محكوم عليهم بالإعدام فروا من السجون منذ بداية الحرب السودانية، مشيرًا إلى أن الخرطوم سلمت إلى الأمم المتحدة قوائم وبيانات مطلوبين إرهابيين من 12 دولة.

وفيما يتعلق بانضمام خارجين عن القانون إلى قوات الدعم السريع، أوضح سايرين أن إغراءات مالية سبب التحاق عناصر إرهابية إلى الدعم السريع، وأن عناصر تنتمي إلى تنظيم داعش والقاعدة وحسم التحقوا بالدعم السريع بعد هروبهم من السجن.