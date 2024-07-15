محافظ الفيوم يوجه برفع كفاءة ساحة انتظار صيدلية العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى العام

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بسرعة رفع كفاءة ساحة انتظار المترددين على صيدلية صرف العلاج على نفقة الدولة بمستشفى الفيوم العام، وتحسين الإنارة والتهوية، وسرعة إصلاح خط المياه القديم، للتخفيف عن المرضى وذويهم من المترددين على الصيدلية.

كان محافظ الفيوم، قد تلقى شكوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بسوء حالة ساحة انتظار المترددين على صيدلية صرف العلاج على نفقة الدولة بمستشفى الفيوم العام، وعلى الفور وجه المحافظ، وحدة المتابعة الميدانية، بزيارة الموقع، للوقوف على كافة جوانب المشكلة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات، للتخفيف عن المرضى وذويهم.

وبالتنسيق مع إدارة مستشفى الفيوم العام، تم وضع حلول عاجلة للملاحظات التي تم رصدها، حيث تم رفع كفاءة الإنارة العامة لمدخل المستشفى بالتنسيق مع مجلس مدينة الفيوم، ورفع كفاءة الإنارة والنظافة العامة لساحة الانتظار، وتزويدها بعدد من الكراسي الإضافية لاستيعاب كافة المترددين على الصيدلية لصرف العلاج، حيث تخدم الصيدلية جميع المنتفعين بصرف العلاج على نفقة الدولة من مختلف مراكز المحافظة، كما تم إصلاح خط المياه المكسور وتغييره بالكامل، وإصلاح مبرد المياه الثاني، وكذا إصلاح المراوح، ورفع مواتير التكييفات خارج ساحة الانتظار، لتحسين التهوية وحماية المواطنين من الحرارة المنبعثة منها.



وتبين من خلال الملاحظة، أن الصيدلية تعمل بكامل طاقتها من خلال عدد 2 شباك، الأول لاستلام البطاقات، والثانى لتسليم الأدوية، وتتم الدورة المستندية داخلياً من خلال عدد 10 أطباء سيستم وصرف، و11 موظف مراجع ومحاسب وفواتير، ويتردد عليها يومياً من 250 إلى 300 منتفع.