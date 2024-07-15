الجمعة المقبلة.. الأوقاف تفتتح 11 مسجد إحلال وتجديد

أعلنت وزارة الأوقاف، عن افتتاح 11 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا يوم الجمعة المقبلة، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2024 حتى تاريخه 37 مسجدًا منها 33 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و4 مساجد صيانة وتطويرًا.

وبلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014 حتى الجمعة 19 / 7 / 2024 عدد 12118 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 18 مليارًا و800 مليون جنيه، ومما يستحق الذكر أن هذه المشروعات بدأت وتم تنفيذ غالب مراحلها في عهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله، وجاءت المساجد على النحو التالي:

مديرية أوقاف الفيوم

1. مسجد أبو ذر الغفاري – عزبة فضل – إبشواي

2. مسجد عمر بن الخطاب – عزبة علي عبد الكريم – قرية ترسا – سنورس

3. مسجد الهجرة – قرية الحمراية - طامية

4. مسجد عبد القوي شعيتان – عزبة عبد القوي شعيتان – سنهور البحرية - سنورس

5. مسجد طلبة حسين الشرقي – السعيدية - سنورس

مديرية أوقاف الدقهلية

6. مسجد بدر – دقادوس – ميت غمر

7. مسجد النصر – منية محلة دمنة

مديرية أوقاف سوهاج

8. مسجد آل عمر – نجع الخراط – كوم أشقاو - طما

مديرية أوقاف الغربية

9. مسجد الرحمة – عزبة أبو كريمة – كفر الزيات

مديرية أوقاف المنيا

10. مسجد الموسى – المحرص – مركز ملوي

مديرية أوقاف كفر الشيخ

11. مسجد الفرقان – قرية 63 الجدية - الحامول

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