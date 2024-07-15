محافظ الفيوم يتفقد مجمع عيادات التأمين الصحي بكيمان فارس

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، مجمع عيادات التأمين الصحي بكيمان فارس، في زيارة مفاجئة، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى، ومدى انتظام الأطقم الطبية وتوافر الأدوية بمجمع العيادات.

استمع المحافظ، لشرح حول أهم المعوقات التي تؤثر على سير العمل بمجمع العيادات على الوجه الأمثل، وأعداد المترددين عليه بشكل يومي، وناقش عدداً من المرضي حول مستوى الخدمات المقدمة لهم، والمشكلات التي يواجهونها في صرف الأدوية، وشدد المحافظ على تيسير الإجراءات لجميع المترددين على مجمع العيادات، مع مراعاة كبار السن وذوي الهمم.

وفيما يتعلق بمشكلة نقص عدد من الأدوية، وجه محافظ الفيوم، مدير المجمع، باتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع فرع هيئة التأمين الصحي، لمخاطبة الهيئة لتدبيرها في أسرع وقت ممكن، للتخفيف عن المرضى، مشيراً إلى أنه سيتم تدبير سيارتين لنقل الأدوية من المخازن لمجمع العيادات، توفيراً للوقت وتخفيفاً عن المرضى، كما وجه المحافظ، بتكليف طبيب الباطنة بإعادة توقيع الكشف الطبي على المرضى وصرف بدائل للأدوية غيرالمتاحة، لحين ورود الأدوية المطلوبة.

وحرصاً على توفير النظافة العامة وتحقيق المظهر الحضاري، شدد محافظ الفيوم، على رئيس حي غرب، بسرعة رفع المقهى العشوائي والإشغالات القريبة من مجمع عيادات كيمان فارس، مؤكداً على ضرورة رفع الإشغالات المخالفة بنطاق الحي لتحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المشاة.