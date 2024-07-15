مهرجان شباب الجنوب يكشف عن تفاصيل دورته التاسعة

أطلق المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب، استمارة المشاركة فى دورته التاسعة المقرر إقامتها فى محافظة قنا خلال الفترة من 15 إلى 20 أبريل القادم.

وقال الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المهرجان، إن الدورة التاسعة والتى تقام برعاية وزارة الثقافة، ومحافظة قنا ستشهد تطورا كبيرا فى فعاليات المهرجان بتقديم برامج جديدة سيتم الاعلان عنها لاحقا بالإضافة إلى برامج عروض مسرح الشارع التي تضم عروضا تراثية ، وأيضا برنامج عروض الحكي وبرنامج حكاوى القهاوى الذى يقام فى المقاهى الشعبية، وكذلك عروض مسرح الطفل الذى بدات الدورة الماضية وبرنامج عروض على هامش المسابقة وكذلك برنامج تنمية القرية والذى يقام فى قرى ونجوع محافظة قنا ويتضمن برنامج فنى ثقافى لأهالى القرى بالإضافة إلى المسابقة الرئيسية التي تتناول العروض التراثية وقضايا المرأة .

وأضاف المؤلف بكرى عبد الحميد مدير المهرجان، أن الدورة التاسعة من المهرجان تتضمن عدد من المفاجات لاهالى الجنوب من خلال الفعاليات التي سيتم الإعلان عنها قريبا فضلا عن تطوير الورش التدريبية التى ينظمها المهرجان ضمن فعاليات الدورة الجديدة وستقدم ورش متنوعة ومختلفة يقوم بها مدربون أجانب من أوروبا وأفريقيا وآسيا بالإضافة إلى خبراء المسرح فى مصر .

يذكر أن الدورة الثامنة من المهرجان والتي أقيمت العام الماضى فى محافظة قنا حققت نجاحا جماهيريا كبيرا بمشاركة 16 دولة قدمت 55 فعالية وتم تكريم 14 من فنانى المسرح من مصر وأفريقيا وأوروبا كما شهدت تقديم العديد من العروض المسرحية فى عدد كبير من مدن وقرى ومستشفيات محافظة قنا ضمن برنامج تنمية القرية الذى يقام لاول مرة فى مصر و صاحبها عدد من الورش التدريبية التي تقام لأول مرة بجانب توقيع عدد من بروتوكولات التعاون لخدمة اهالى الجنوب.