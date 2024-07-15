رئيس المجلس الاعلي لأخلاقيات البحوث الإكلينيكية: نضمن حماية حقوق المبحوثين ودعم الباحثين

قال الدكتور شريف وديع، رئيس المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الإكلينيكية التابع لمجلس الوزراء، أن المجلس بصدد تنظيم أولى فاعلياته، يوم الأربعاء المقبل، بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي والمهني، في إطار وضع أطر العمل والاستراتيجيات المقرر تطبيقها خلال الفترة المقبلة بما يساهم فى النهوض بمنظومة البحوث الطبية الاكلينيكية فى مصر وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.

وأوضح "وديع" ان المجلس يضم عدد من القامات العلمية من أساتذة الجامعات والهيئات البحثية وممثلين عن وزارات الصحة والداخلية والدفاع وهئية الدواء المصرية، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة ووزراء سابقين ممن لديهم خبرات كبيرة فى مجال الأبحاث الطبية الاكلينيكية.

وأشار" وديع" الى أن رؤية المجلس هى دعم البحوث الطبية الإكلينيكية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وبما يضمن حماية حقوق المبحوثين ودعم الباحثين، مؤكداً على ضمان حماية وسرية معلومات وبيانات المبحوثين فى البحوث الطبية الاكلينيكية.

وقال "وديع"، إن المجلس يعمل على تعزيز تطبيق أعلى المعايير الأخلاقية في البحوث السريرية فى مصر، وحماية حقوق وكرامة المشاركين فى البحوث مع تعزيز ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة من خلال الرقابة والمراجعة والتوجيه والدعم للباحثين والمبحوثين، لافتاً إلى وضع المعايير والضوابط لضمان تحقيق الاهداف المرجوة بالتعاون والتواصل الفعال مع الجهات المعنية.