الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على إيران حتى 2025

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، تمديد العقوبات ضد إيران لدعمها حرب روسيا في أوكرانيا والجماعات والكيانات المسلحة في الشرق الأوسط ومنطقة البحر الأحمر؛ وذلك حتى 2025.

وقال المجلس الأوروبي، في بيان له، إنه سيستمر استعراض التدابير التقييدية الحالية سنويا.

وينطبق نظام العقوبات حاليا على 12 شخصا وتسعة كيانات.

ويخضع المستهدفون لتجميد الأصول، ويحظر توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية، بشكل مباشر أو غير مباشر، لهم أو لمصلحتهم.

وبالإضافة إلى ذلك، ينطبق حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي على الأشخاص الطبيعيين المدرجين في القائمة.