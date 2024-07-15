وقف خطة تخفيف أحمال الكهرباء خلال أيام.. فيديو

في إطار خطة الحكومة التي تقتضي توفير الوقود اللازم لتغذية محطات الكهرباء؛ لوقف خطة تخفيف الأحمال خلال أشهر الصيف تستعد وزارة البترول لاستقبال شحنتي غاز طبيعي مسال بطاقة تقارب 145 ألف طن خلال 10 أيام مقبلة بعد أن تسلمت شركة إيجاس شحنات من الغاز المسال والتي تم دفعها في الشبكة القومية للغاز

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إن خطة تكوين المخزون الاستراتيجي من الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء والتي تشمل زيادة الاحتياطيات الإستراتيجية من المازوت والغازفي إطار التزام الحكومة بخطة وقف تخفيف الأحمال في الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري.