رئيس جامعة بنها يترأس لجنة اختيار عميد كلية التربية النوعية

عقدت لجنة اختيار العمداء بجامعة بنها، برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، اجتماعاتها لإجراء المقابلات واختيار المرشحين لعمادة كلية التربية النوعية.

وضمت اللجنة كل من الدكتور شعبان طه نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب الأسبق، والدكتور هشام سيد عبدالمجيد جامعة حلوان، والدكتورة تسبي محمد رشاد جامعة الاسكندرية، والدكتور صلاح الدين عبدالقادر الأستاذ المتفرغ بقسم العلوم التربوية والنفسية بجامعة بنها.

واستمعت اللجنة خلال اجتماعاتها الى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح لعمادة الكلية، ورؤية كل متقدم لتطوير الكلية، سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو المجتمعية.

وأكد رئيس جامعة، بنها حرص جامعة بنها على اختيار عمداء الكليات على مستوى الجامعة وفقا للمعايير المحددة وبحيادية كاملة.