إصابة 4 مواطنين في انقلاب سيارة ربع نقل بالفيوم

أصيب 4 مواطنين في حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بطريق بحيرة قارون، بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق بحيرة قارون.

وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أنه وقع أمام مدخل قرية دار السلام، وأسفر عن إصابة 4 مواطنين وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.