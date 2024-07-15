دفن جثة رضيعة تناولت البنزين بالخطأ.. ووالدتها: "افتكرته مياه"

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بدفن جثمان طفلة رضيعة تبلغ من العمر عامين، وذلك بعدما لقيت مصرعها إثر شربها “ بنزين” بالخطأ داخل منزل أسرتها بمنطقة أرض اللواء دائرة قسم العجوزة.

افتكرته عصير

واستمعت جهات التحقيق لأقوال والدة الطفلة والتي أوضحت، أنها اشترت بنزينا ووضعته في زجاجة لاستخدامه في بعض الأعمال الخاصة بتنظيف المنزل، إلا أن الطفلة تناولته عن طريق الخطأ معتقده أياه بأنه مياه أو مشروب، وبعدها ظهرت عليها علامات الإعياء، وجرى نقلها إلى المستشفى إلا أنها لقيت مصرعها قبل إسعافها.

وكان بلاغًا قد ورد لغرفة عمليات النجدة بالجيزة من ربة منزل أفادت فيه بأن طفلتها الرضيعة تناولت مادة “البنزين” عن طريق الخطأ، بعد أن طالته يدها، وجرى نقل الطفلة إلى أحد المستشفيات لمحاولة إسعافها لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.