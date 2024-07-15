خلال اجتماعها الأول.. "ثقافية المهندسين" ترسم ملامح خطة ومحاور عملها

عقدت اللجنة الفنية والثقافية بالنقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس محمد علي محفوظ، اجتماعها الأول بعد إعادة تشكيلها، بحضور المهندس عبد الرحمن لاشين- وكيل اللجنة، والمهندسة إيمان جابر علام- مقرر اللجنة، والمهندس صلاح أبو الليل- المقرر المساعد للجنة.

وفى كلمتها الافتتاحية، عبَّرت المهندسة إيمان علام، عن سعادتها بوجودها كمقررة للجنة، بعد أن كانت تتابع وتشارك فى فعاليات اللجنة السابقة كمهتمة بالأمور الفنية والثقافية.

وعظَّمت "علام" من إنجازات اللجنة السابقة والتى وصفتها بالرائعة، والتى ستعمل اللجنة بتشكيلها الجديد على استكمالها والبناء عليها، مؤكدة أن اللجنة مهمة جدا، لأن الثقافة والفن يساعدان فى توسيع الأفق، وركن أساسى فى تكوين شخصية الإنسان.

فيما عبَّر المهندس عبدالرحمن لاشين، عن ثقته فى أعضاء اللجنة فى تقديم أفضل أداء وأفكار لتعظيم مخرجات اللجنة، مُثَمِّنًا من المجهودات المبذولة للجنة السابقة والتى صنعت فارقًا بما قدمته من فعاليات عديدة كان لها صدى واسع.

من جانبه، رحَّب المهندس صلاح أبوالليل بأعضاء اللجنة القدامى شركاء النجاحات التى حققتها اللجنة السابقة، وكذا بأعضاء اللجنة الجدد، مستعرضًا إنجازات اللجنة السابقة، والتى شهدت تنظيم العديد من الفعاليات الفنية والثقافية، منها على سبيل المثال لا الحصر، الصالونات والأمسيات الثقافية، والفقرات الفنية والشعرية، والاحتفال باليوم العالمى للغة العربية، والاحتفال بمئوية فنان الشعب سيد درويش، والتى كان لها صدى واسع.

وخلال الاجتماع، تم استعراض كافة مقترحات وأفكار وآراء أعضاء اللجنة لرسم خطة ومحاور عمل اللجنة خلال الفترة القادمة، أكد خلالها الأعضاء على تنظيم فعاليات تساهم فى خلق مناخ فنى وثقافى يمتد أثره لفترات طويلة، منها على سبيل المثال تنظيم دورات تدريبية للمهندسين وأسرهم فى الفن التشكيلى، وكذا تنظيم فعاليات فى المحافظات فى أعيادها القومية، مما يخلق نوعًا من الترابط بين النقابة العامة والنقابات الفرعية.