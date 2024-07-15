مهرجان المسرح المصري يمنح شهادات مشاركة لخريجي ورشة الإخراج

منح رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري الفنان محمد رياض، ومدير المهرجان الفنان ياسر صادق، شهادات مشاركة لكل الشباب المشاركين في ورشة الإخراج، والتي قدمها المخرج محسن رزق، على مدار أكثر من شهر.

خلال هذه الورشة درب المخرج محسن رزق الحاضرين على أساسيات وقواعد وضوابط عملية الإخراج المسرحي، من خلال أمثلة من العروض التي أخرجها، ونماذج من عروض أخري لمخرجين آخرين، وشارك بتلك الورشة عدد كبير جدا من الشباب من مختلف محافظات مصر، وقدم لهم محسن رزق خلاصة خبرته الإخراجية بشكل نظري وعملي، وقدم عدد من المتدربين مشاهد قصيرة كمشاريع تخرج في نهاية الورشة بحضور رئيس المهرجان ومديره.

وفي كلمته بختام الورشة أعرب الفنان محمد رياض، عن سعادته بهذه الورشة التي يتوقع أن يخرج منها علي الساحة الكثير من المواهب في عالم الإخراج، كما شكر الفنان ياسر صادق المخرج محسن رزق على جهده خلال مدة الورشة، مرحبا بكل المشاركين في الورشة من الشباب، والتقط الشباب صورا تذكارية مع رئيس المهرجان ومديره ورئيس اللجنة الإعلامية والمخرج محسن رزق مدرب الورشة.

يعد المهرجان القومي للمسرح المصري حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان.

ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.

المهرجان القومي للمسرح المصري تنظمه وزارة الثقافة المصرية تحت قيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحمل دورة هذا العام اسم الفنانة "سميحة أيوب" سيدة المسرح العربي.

وتتكون اللجنة العليا من الفنان محمد رياض (رئيسا) والفنان ياسر صادق (مديرا للمهرجان) وأعضاء اللجنة هم: الناقدتان علا الشافعي وعبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل ، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي ، المخرج اسلام امام ، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح، ومنسق عام المهرجان خماجدة عبد العليم.

