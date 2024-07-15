ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن ، بينما غادر عدد 10 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة .

كما غادر عدد ميناء دمياط 7 وحدات نهرية ( بارج ) بعد ان قاموا بتفريغ شحنة تقدر بحوالي 2395 طن أسمنت معبأ قادمة من محافظة المنيا ،و تحميل شحنة تبلغ حوالى 2483 طن من القمح متجهه إلى المنيا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6370 حركة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 32585 طن تشمل : 1250 طن يوريا و 3200 طن مولاس و 2650 طن كسب فول صويا و 1276 طن كلينكر و 10450 طن رمل و 1570 طن علف بنجر و 1384 طن اسمنت معبأ و 10805 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 40521 طن تشمل : 2600 طن زيت و 9850 طن قمح و 1489 طن ابلاكاش و 845 طن خشب زان و 12821 حديد و 4859 طن خردة و 6880 طن سكر و 3873 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1177 طن .

بينما بلغت حركة الوارد من الحاويات 38 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1225 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 55588 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 142596 طنًا .

انضم ميناء دمياط إلى الموانئ المسموح لها الإفراج عن الأقمشة و مصنوعاتها في اطار جهود الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل لتيسير وتشريع الإجراءات بالموانئ المصرية ، وفى سياق التعاون والتكامل بين وزارة النقل و وزارتي التجارة والصناعة والمالية ، فقد أثمرت تلك الجهود إلى صدور قرار وزيري المالية والتجارة والصناعة رقم ( 261 ) لسنة 2024 بإضافة ميناء دمياط البحري إلى مجموعة الموانئ المصرية

