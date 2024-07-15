ads
الإثنين 15 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبل  ميناء  دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن ، بينما غادر عدد 10 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة .

كما غادر عدد ميناء دمياط  7 وحدات نهرية ( بارج ) بعد ان قاموا بتفريغ شحنة تقدر بحوالي 2395 طن  أسمنت معبأ قادمة من محافظة المنيا ،و تحميل شحنة تبلغ حوالى  2483 طن  من القمح متجهه إلى المنيا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6370 حركة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 32585 طن تشمل : 1250 طن يوريا و 3200 طن مولاس و 2650 طن كسب فول صويا و 1276 طن كلينكر و 10450 طن رمل و 1570 طن علف بنجر و 1384 طن اسمنت معبأ و 10805 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 40521 طن تشمل : 2600 طن زيت و 9850 طن قمح و 1489 طن ابلاكاش و 845 طن خشب زان و 12821 حديد و 4859 طن خردة و 6880 طن سكر و 3873 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1177 طن  .

بينما بلغت حركة الوارد من الحاويات 38 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1225 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 55588 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 142596 طنًا .

انضم ميناء دمياط  إلى الموانئ المسموح لها الإفراج عن الأقمشة و مصنوعاتها في اطار جهود الفريق مهندس  كامل الوزير وزير النقل لتيسير وتشريع الإجراءات بالموانئ المصرية ، وفى سياق التعاون والتكامل بين وزارة النقل و وزارتي التجارة والصناعة والمالية ، فقد أثمرت تلك الجهود إلى صدور قرار وزيري المالية والتجارة والصناعة رقم ( 261 ) لسنة 2024 بإضافة ميناء دمياط البحري إلى مجموعة الموانئ المصرية 
 

حركة ميناء دمياط صومعة ميناء دمياط دمياط احداث دمياط مرافق ميناء دمياط