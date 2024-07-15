اضطراب في حركة الملاحة ورفع الرايات الصفراء بشواطئ الإسكندرية.. صور

شهدت مدينة الإسكندرية انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم الإثنين، فدرجة الحرارة اليوم 31 درجة مئوية، مع انخفاض في نسبة الرطوبة والتي سجلت 61%، وسرعة رياح 19 كم/ساعة.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، كما يوجد اضطراب في حركة الملاحة البحرية على الشواطئ الغربية للبحر المتوسط ليصل ارتفاع الموج إلى (1.5- 2م).

وحذرت الهيئة المصطفين من اتباع تعليمات الأمن والسلامة حفاظًا على ارواحهم، من التعرض للغرق، والالتزام بإرشادات رجال الإنقاذ على الشواطئ.

وكشفت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، استقرار حالة البحر اليوم بشكل نسبي بمعظم شواطئ القطاع الشرقى مع رفع الرايات الخضراء بها ورفع الرايات الصفراء بشواطئ بحرى و ستانلى السياحى، رفع الرايات الصفراء بشواطئ القطاع الغربى و العجمى.

وحذرت من عدم إلتزام الجميع بالتعليمات واتباع اللوان الرايات المرفوعة و اتباع تعليمات رجال الإنقاذ على كافة شواطئ البحر الأبيض المتوسط، وذلك بسبب وجود اضطراب في حركة الملاحة البحرية على سواحله.

كما تؤكد الإدارة على أن دفع الإكرامية ممنوع للعامل داخل الشواطئ، ولو فرض عليك العامل إكرامية لابد من التواصل معهم على الصفحات الرسمية أو الأرقام المعلن عنها، عدم إلقاء اكياس الحلويات في البحر أو علي الرملة، استخدام دورات المياه ووحدات تغير الملابس مجانا.