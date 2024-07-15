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الإثنين 15 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش الصومالي يشن عملية عسكرية للقضاء على المليشيات الإرهابية وسط البلاد

الجيش الصومالي
الجيش الصومالي
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شن الجيش الصومالي عملية عسكرية للقضاء على المليشيات الإرهابية في اليوم الثالث على التوالي في مدينة بولو بوردي بمحافظة هيران وسط البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" اليوم /الاثنين/ أن العملية أسفرت عن مقتل قيادات وعناصر من المليشيات الإرهابية وإصابة آخرين، كما تم تحرير جميع المناطق التابعة لمدينة بولو بوردي من المليشيات الإرهابية بالتعاون مع المقاومة الشعبية.

الجيش الصومالى عملية عسكرية المليشيات الإرهابية