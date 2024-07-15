كاظم الساهر وماجدة الرومي مفاجأة الأسبوع الثاني من مهرجان العلمين 2024

يحيي القيصر كاظم الساهر والمطربة ماجدة الرومي حفل غنائي ضخم ضمن فعاليات الأسبوع الثاني من مهرجان العلمين 2024، يومي 18 و 19 يوليو الجاري، وسط حضور جماهيري ضخم.

أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر وماجدة الرومي

تنقسم أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر وماجدة الرومي إلى 9 فئات مختلفة، وهي:

الفئة الأولى بسعر 150 ألف جنيه في الصالات التي تستوعب 8 أفراد.

الفئة الثانية بسعر 80 ألف جنيه للجلوس في المنضدة المرتفعة وسعتها 6 أفراد.

الفئة الثالثة بسعر 15 ألف جنيه للصف الأول.

الفئة الرابعة بسعر 12 ألف جنيه للتذكرة الـ«royal».

الفئة الخامسة بسعر 8000 جنيه للتذكرة «diamond».

الفئة السادسة بسعر 6000 جنيه التذكرة ل«platinum».

الفئة السابعة تصل إلى سعر 4000 جنيه قيمة التذكرة« gold ».

الفئة الثامنة تصل إلى سعر 3000 جنيه التذكرة ل«sliver».

الفئة التاسعة بسعر 2000 جنيه للتذكرة «bronze».

تنطلق فعاليات مهرجان العلمين خلال شهري يوليو وأغسطس حفلات مليئة بالطرب متنوعة بين الأغاني الكلاسيكية والفرق الغنائية في مدينة العلمين الجديدة،

يقدم مهرجان العلمين هذا العام فعاليات جديدة ومختلفة بجانب فعالياته الأساسية، مع إضافة عروض مسرحية، بالتعاون مع هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، التي ترعى في مهرجان العلمين 4 مسرحيات و 3 حفلات غنائية، وفي المقابل مهرجان العلمين سيرعى في الرياض مسرحيتين وحفلات غنائية.

ويشهد مهرجان العلمين 2024، برامج استثنائية متنوعة بين المسرح والغناء والعروض الخاصة بالطفل، من خلال 5 مهرجانات وهى (مهرجان الترفيه، مهرجان الموسيقى والمسرح، مهرجان الرياضة، مهرجان نبتة للطفل، مهرجان الطعام)، رافعين شعار "العالم علمين" وعلم فلسطين بجانب العلم المصري.

تتضمن هذه الفعاليات إقامة 10 حفلات غنائية لأبرز النجوم المصريين والعرب، ابرزهم عمرو دياب، محمد منير، كاظم الساهر، تامر عاشور، ديانا حداد، ويجز، كايروكي، سعاد ماسي وآخرين.